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桃園新社宅入厝 下月推高齡換居

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市「中路四號」社宅完工啟用，市府昨天舉辦入厝趴歡迎承租戶入住。圖／桃園市政府住宅發展處提供
桃園市「中路四號」社宅完工啟用，市府昨天舉辦入厝趴歡迎承租戶入住。圖／桃園市政府住宅發展處提供

桃園市自辦興建社會住宅，桃園區的「中路四號」社宅招租完成，市府昨天開心辦入厝趴。市府住發處也考量不少高齡長者行動不便，6月將推出高齡友善換居專案，鼓勵長者「以屋換屋」入住社宅，藍綠民代多肯定政策立意良善，希望市府加強宣導、加速蓋社宅，讓更多有需求的長者參與。

桃園市迄今已有8處社宅開放入住，最新落成的「中路四號」社宅昨天歡迎承租戶入住，並結合親子嘉年華，場面熱鬧。中路四號社宅鄰近要道大興西路、國道2號南桃園交流道，交通方便也離國小很近，不少入住的家庭都覺得幸運。

桃園市社宅最近也祭出新政策，「高齡友善換居專案」6月1日起受理申請。市府住宅發展處長莊敬權說，考量長者多住在沒電梯老宅，上下樓梯不方便，希望以「以屋換屋」方式，鼓勵長者將自有住宅交由市府委託的包租代管，換居至市府興辦的社宅或承租其他物件，入住更好的居住環境。

「只要長者願意來，什麼都好談。」莊敬權不諱言房子住久了，難免有「金窩銀窩，不如自己的窩」想法，此專案也將協助長者規畫入住以後的生活，引進社區照顧關懷、銀髮人才服務。

至於租金怎麼算？莊敬權說，一定會幫忙長者找到最省錢的方案，如果長者原有的房子坐落區位等條件好，委託的包租代管業順利出租，說不定能抵銷租金免費入住社宅，還能夠讓長者有租金收入。詳細資訊可上桃園市社會住宅服務中心網站查詢。

國民黨議員陳美梅說，她常到關懷據點探訪長者，居住環境確實需要改善，希望市府能主動拜訪或辦理說明會，並列出優先順序讓獨居者或子女住在外縣市、國外者優先申請。

民進黨議員李宗豪認為，高齡友善換居用意很好，但市府稱將導入社區關懷據點、學習教室等，務必說到做到，不要唱高調講得天花亂墜，反讓長者感覺受騙。也希望市府加快推動龜山2處社宅。

社宅 桃園 議員

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