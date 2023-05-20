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迴轉或超速易釀禍 高虹安宣布改善中華路30處路口

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府日前舉行交通改善小組第4次會議，討論中華路路口改善計畫。圖／竹市府提供
新竹市政府日前舉行交通改善小組第4次會議，討論中華路路口改善計畫。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，她日前主持第4次會議，考量中華路是竹市重要聯絡道路，車速較快、車流量大，會中責成工務處今年度優先改善「中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）」30處路口交通安全設計，盼透過工程改善紓解交通瓶頸、提升行人用路安全。

市府工務處長曾嘉文表示，中華路四段至六段改善範圍全長8.6公里、30處路口，改善項目包括號誌纜線下地、行人穿越線退縮、設置庇護島、增設偏心左轉車道、取消機慢車道、檢討車道配置等工程，目前已完成相關規畫設計，待內政部營建署審查通過，即辦理工程發包，預計2024年年底完工。

交通處長倪茂榮也說明，市府每年皆依據交通部道安資訊平台統計易肇事路口，包括事故態樣、肇事型態及劃設碰撞構圖，並爭取中央補助辦理工程改善。中華路四段至六段共15處分隔島缺口，其中8處私人進出使用、6處為巷道、1處為消防分隊，路段多為雙向各3車道，常有車輛橫跨3車道迴轉、迴轉未注意對向來車或未預期有車輛迴轉來不及煞車導致事故。

倪茂榮表示，此次配合工務處辦理中華路四段至六段路口改善工程，交通處也針對計畫範圍逐一檢視事故類型及碰撞構圖提出改善方案，包含縮小路口、增加偏心左轉車道、分隔島延伸、增加槽化線、行車導引線及改善機車待轉區等，希望透過交通工程手段，消除動線衝突與交織，提升路口安全、降低事故發生。

「不是事故發生後，才進行原因檢討。」高虹安在會中指示，請交通處優先檢視本計畫15處分隔島缺口安全性，更要評估縮小路口、畫設槽化線或封閉缺口等作法，同時規劃替代道路向居民宣導，並請警察局評估導入科技執法可能性，避免憾事再度發生。

交通小組委員表示，「迴轉或超速」為中華路四段至六段事故主要發生原因，委員們皆全力支持此計畫，全面檢視分隔島缺口合理性並逐步改善，維護行車安全。

此外，竹市府5月16日起試辦西大路地下道汽車禁止左、右轉林森路，交通處也在會中說明經交通處派員觀察3日，西大路地下道車流紓解情形良好、周邊道路順暢，雖有少部分民眾不熟悉新措施違規左、右轉，員警積極協助疏導及說明，未來將持續觀察車流情形，適時調整號誌秒數。

高虹安說，感謝交通改善小組委員們提供許多實務經驗及寶貴建議，集思廣益改善西大路與林森路交通瓶頸，已請交通處試辦1個月後，蒐集相關數據分析，再提至交通改善小組專案報告，作為後續執行參考。

新竹市政府日前舉行交通改善小組第4次會議，討論中華路路口改善計畫。圖／竹市府提供
新竹市政府日前舉行交通改善小組第4次會議，討論中華路路口改善計畫。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，日前主持第4次會議。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，日前主持第4次會議。圖／竹市府提供

車道 高虹安

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