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豪雨影響 竹市十八尖山「Fun慢腳步遊山林」明活動延期

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府原訂明天在十八尖山舉辦的「Fun慢腳步遊山林」因天候不佳延期。圖／竹市府城銷處提供
新竹市政府原訂明天在十八尖山舉辦的「Fun慢腳步遊山林」因天候不佳延期。圖／竹市府城銷處提供

新竹市昨天因鋒面帶來豪雨，市府考量雖然到明天周日雨勢會緩和，但連續降雨將導致山區土壤含水量過高且土質鬆軟，基於民眾安全性，原訂明天在十八尖山舉辦的「Fun慢腳步遊山林」第3周系列活動，將順延至下周六5月27日與第四周活動一連兩天在十八尖山原地舉行舉辦。

市府城銷處表示，雖因天氣影響導致本周活動延期，但「Fun慢腳步遊山林」活動將於下週六、日連續兩天舉辦，豐富的表演及活動將陪伴民眾充實地度過5月最後一個周末。

兩天活動主題分別為「綠氧深呼吸」及「花時間在一起」，除了有精采的舞台表演、前兩周廣受民眾熱烈回響的體驗及闖關活動外，為配合當周活動主軸「自然生態、土地與人的連結」，特別於高峰植物園安排生態導覽，帶領民眾認識所成長的這片土地。

也歡迎民眾登山之餘可至舞台前方的「好植感市集」走走逛逛，市集販賣各式手作、文創、烘焙等產品，希望民眾朋友皆能在周末兩天活動中玩得好好，吃得飽飽。

此外，高峰植物園生態導覽已於5月16日事先開放線上報名，因本周活動延期，將保留已報名者名額至下周六活動，如有取消導覽者，將再釋放名額提供民眾線上報名。除生態導覽為事先報名外，民眾也可至活動現場直接報名參與闖關、體驗活動，活動詳情及報名資訊請上「新竹市城市行銷處」臉書粉絲專頁查詢。

新竹市政府原訂明天在十八尖山舉辦的「Fun慢腳步遊山林」因天候不佳延期。圖／竹市府城銷處提供
新竹市政府原訂明天在十八尖山舉辦的「Fun慢腳步遊山林」因天候不佳延期。圖／竹市府城銷處提供

新竹 十八尖山

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