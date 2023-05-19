豐邑建設願先賠特斯拉 將代位求償向責任方索賠

豐邑建設因傳半夜偷復工遭新竹縣府勒令縣內4建案停工，豐邑今重申是為加固補強未完成的基礎結構，以免雨勢造成危險，強調「地質安全影響甚鉅、不容忽視」，同時也釋出善意願先賠償特斯拉車主，未來待責任釐清後再代位求償。

豐邑機構執行長劉純芳澄清，由於基地周邊道路無故塌陷問題還無法掌握實質肇因下，再因汛期將至對於地質安全影響甚鉅，公司第一要務必須先就基地工程進行安全檢查，猶如防颱措施一般，考量目前整棟大樓的重量都是靠現有未全數完成的「基礎結構」承受其重量，必須在此時盡可能加固補強，以降低間歇性、長時間雨勢頻增造成建築結構及周遭環境產生的危險。

劉純芳指出，自2019年6月起即已設置「安全監測系統」進行沉陷觀測點、鄰房傾斜計、水位觀測井等3項重點，每周進行2次安全監測，今年5月15日開始更是自發性增加為2天一次的加強監測，監測數據同時回報竹北市公所備查，以利公所因應採取措施。

此外，對於天坑造成特斯拉車損，豐邑表示已經積極與車主溝通完畢，在縣府鑑定道路塌陷原因報告出爐前，基於善意的責任釐清前題，已於與特斯拉車主達成協議，車主的損失已全數由豐邑先行承擔，後續豐邑將替車主代位求償。

豐邑也指出今天已依計畫正式向主管機關提出搶險計畫。新竹縣府回應確實已經收到，縣府工務處與專案小組將盡快嚴格審查該計畫，若未能通過，4建案工地將繼續停工，如經審查通過，將請豐邑建設盡速依計畫書辦理搶修、搶險。