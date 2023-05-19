竹北天坑建案提交搶險計畫 縣府：從嚴審查

豐邑建設今天已將新竹縣竹北市「豐采520」建案工地的搶險計畫書送到竹縣府。縣府表示，將在22日從嚴審查，若未能通過，建商在竹縣的4個建案將繼續停工。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，「豐采520」建案工地因施工不慎，在4月27日造成一旁莊敬六街道路坍塌，縣府勒令工地停工，並在5月10日緊急會議上，要求建商在10日內、5月19日前提報救災搶險計畫。

縣府表示，「豐采520」建案工地昨天凌晨在未經核准下，擅自於地下室灌漿，隨即勒令豐邑建設於新竹縣的4處建案無限期停工，並依違反「建築法」擅自施工和破壞路面等事由，開罰起造、承造以及監造人各新台幣6萬元。

縣府工務處今天下午已收到豐邑建設提送事發原因、搶修、搶險及道路安全維持計畫書，縣府表示，將在22日由專案小組從嚴審查。計畫書內需含經分析彙整過的有意義數據資料、水位監測與透地雷達分析等相關內容，供專案小組研議判讀，確實找出坍塌問題根源。

縣府說，如經審查通過，將請豐邑建設盡速依計畫書辦理搶修、搶險，如未通過則將要求豐邑建設所有在新竹縣的建案持續停工，至搶險計畫審查通過為止。

縣府說明，「豐采520」專案小組會議由縣府人員、政風處、行政處、竹北市公所、里長，以及建築師、大地技師、土木技師、教授等專家學者組成。

豐邑建商今天發布新聞稿，豐邑執行長劉純芳表示，自民國108年6月起即針對建案工地設置「安全監測系統」進行沉陷觀測點、鄰房傾斜計、水位觀測井3項重點，每週進行2次安全監測，今年5月15日起更自發性增加為2天1次的加強監測，並將數據回報竹北市公所備查。

有關特斯拉車主損失問題，劉純芳表示，已與車主溝通完成，在縣府鑑定道路塌陷原因報告出爐前，17日與車主達成協議，損失已全數由豐邑先行承擔。

關於遭質疑建案私自復工一事，劉純芳說，因汛期將至，對於地質安全影響甚鉅，考量目前整棟大樓的重量都是靠現有未全數完成的「基礎結構」承受，須在此時儘可能加固補強，以降低間歇性、長時間雨勢造成建築結構及周遭環境產生的危險。

豐邑表示，為爭取汛期將至可能造成的災害，除自身採取「預防性」基礎補強外，今天已正式向主管機關提出搶險計畫。

竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，停放路邊車格的車輛墜落，這已是建案附近道路發生第5次明顯坍塌情形。