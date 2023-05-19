新竹棒球場室內也淹大水 市府：高虹安會扛責處理

新竹市今天凌晨下起大雷雨，導致新竹市多處積淹水，斥資12億元的新竹市立棒球場同樣受災慘重，連室內的球員休息室、辦公室、會議室與地下室停車場都淹水，景象驚人。市府實地確認多處積水未退，工務處已請廠商改善新竹棒球場室內淹水情形，並要求廠商將無法自然排放水處盡快抽除積水，並強調市長高虹安也會扛起責任陸續加速處理。

市府發言人施淑婷今天中午也到棒球場了解室內淹水情形，發現包含休息室、走廊、練習區等多處室內空間都積水，即便外面沒有下雨，室內積水狀況仍未消退，有的地方還持續淹水水深約10公分。

施淑婷表示，今日新竹市大雨，新竹棒球場連室內都大積水就知道，過去幾個月市府盤點新竹棒球場的諸多缺失，和廠商來回開會協調，重新設計施工書圖，耗費不少時間成本，為的就是能真正完整改善。

施淑婷說明，自去年起越清查盤點，就發現棒球場問題越多，如此高額的預算工程，絕不能頭痛醫頭腳痛醫腳，新市府團隊希望能找到方式徹底解決問題，也正積極引入國際專家輔導。不只棒球場，前市府大量公共工程出現嚴重問題，現任市府都必須要負責任盤點並解決。