竹市東門城廣場淹大水被戲稱游泳池 市府：具滯洪功能

新竹市今天淩晨大雷雨，位於新竹站前的東門城廣場淹水嚴重，畫面曝光後引發網路瘋傳熱議，有民眾直言東門城變「游泳池」，還戲稱成了「養魚場」。市府證實有積水，目前東門城中央下沈式廣場積水已消散，兩端下水道由也有內建7部抽水機及外掛2部抽水機運作中。

東門城廣場近年改造完成，未料今天遭逢大雨，廣場嚴重積水，畫面傳出後引起網路熱議，有民眾嘲諷是新竹市最新游泳池，「可以泛舟耶」，還有人說是隱藏版的親水景點。

市府說明，當時東門城廣場改造施作目的作為一個景觀廣場，遇驟雨時又可扮演滯洪池的角色，兼具調節排水功能。

竹市府都發處長翁義芳也表示，當時設計就有考量淹水問題，為了避免大雨來襲，造成東門城周邊商家淹水受害，因此東門城廣場具有滯洪池功能，目前抽水設備正在運作，之後也將進場清除淤泥，請民眾放心。