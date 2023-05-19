聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市東門城廣場淹大水被戲稱游泳池 市府：具滯洪功能

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門城廣場積水嚴重，畫面引發熱議。記者張裕珍／翻攝
新竹市東門城廣場積水嚴重，畫面引發熱議。記者張裕珍／翻攝

新竹市今天淩晨大雷雨，位於新竹站前的東門城廣場淹水嚴重，畫面曝光後引發網路瘋傳熱議，有民眾直言東門城變「游泳池」，還戲稱成了「養魚場」。市府證實有積水，目前東門城中央下沈式廣場積水已消散，兩端下水道由也有內建7部抽水機及外掛2部抽水機運作中。

東門城廣場近年改造完成，未料今天遭逢大雨，廣場嚴重積水，畫面傳出後引起網路熱議，有民眾嘲諷是新竹市最新游泳池，「可以泛舟耶」，還有人說是隱藏版的親水景點。

市府說明，當時東門城廣場改造施作目的作為一個景觀廣場，遇驟雨時又可扮演滯洪池的角色，兼具調節排水功能。

竹市府都發處長翁義芳也表示，當時設計就有考量淹水問題，為了避免大雨來襲，造成東門城周邊商家淹水受害，因此東門城廣場具有滯洪池功能，目前抽水設備正在運作，之後也將進場清除淤泥，請民眾放心。

新竹 淹水 滯洪池

延伸閱讀

竹市豪雨釀5地下道淹水 2處完成排水將恢復通行

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

竹市地下道淹水嚴重 高虹安趕赴視察

大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

相關新聞

扯！12億新竹棒球場大雨後成游泳池 室內打擊區、辦公室也淹

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今天新竹市凌晨降下大雷雨，媒體人黃揚明接獲影像爆料，指出...

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車...

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

設計不良 竹市大坪頂「永恆之丘」納骨塔遇暴雨再積水

新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，市府日前揭露因為設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。今天凌晨3、4...

新竹市藝文高地工程狀況多 市府曝國際展演中心將解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會今天安排市政考察，市府證實除了兒童探索館因為廠商跑路於去年9...

大雷雨…竹市社宅工程黃泥漫淹鄰房 6民宅屋內變這樣

新竹市今天凌晨因雷電交加帶來驚人雨勢，導致新竹市多處嚴重積淹水。由國家住都中心主辦的中雅安居社會住宅工地因尚未施作駁坎，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦