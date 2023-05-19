快訊

國台辦：即日起恢復團客赴大陸旅遊

劉芒、莫莉、網紅咖啡廳來看！「最完美道歉文」是她 1關鍵如教科書等級

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市元培街地下道嚴重淹水，市府緊急排除中。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，市府緊急排除中。記者張裕珍／攝影

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車因為當時地下道警示柵欄警示系統沒有作用，直接將車輛開進淹水的地下道「險些滅頂」，駕駛緊急跑出才撿回一命，市府正在釐清中。

新竹市政府回應，元培街地下道有一側柵欄機是否作動而有誤闖事件，工務處後續將調閱監視器釐清責任歸屬後，依相關程序進行處理，原則確保民眾權益。

元培街地下道的元培街是通往香山高中、元培醫大、玄奘大學與中華大學的要道之一，今天嚴重淹水，香山高中緊急宣布停課一天，元培醫大則說明若因為淹水無法到校，不列缺曠課。市府今天早上緊急抽水、清淤，目前9點多還未排除開放通行。

元培街地下道淹水造成3輛車輛泡水，其中1輛停在地下道正中央泡水拋錨，車身滿是淤泥。該車輛為公司車，該公司負責人韓先生無奈表示，當時員工司機凌晨4點多通過元培街地下道準備上班，沒想到地下道一側的警示柵欄沒有放下來，加上沒有路燈，根本不知道前方淹水狀況，車頭直接插在水裡，「員工差點跑不出來」。

韓先生說，這車才剛滿2個月，車價120萬元，員工今天淩晨受困地下道立刻聯絡他，車子拋錨、滅頂，他趕緊叫員工離開，後續交給他處理。由於員工說明當時柵欄沒有放下來，後續希望調閱監視器影像還原經過。

香山里長黃文濱說，元培街地下道遇到暴雨，每次都會淹水，這次不知道為什麼柵欄會故障，還造成這台車無辜泡水，柵欄故障問題嚴重，就跟平交道一樣是會出人命的。

一旁住戶也表示，之前是颱風來才那麼嚴重，這次淩晨突然大暴雨，感覺抽水系統沒有立刻作用，他在地下道旁停放的車輛也泡水受災。

新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，市府緊急排除中。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，市府緊急排除中。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影
新竹市元培街地下道嚴重淹水，有車輛闖入泡水拋錨。記者張裕珍／攝影

淹水 新竹 監視器 停課 大雷雨

延伸閱讀

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

竹市地下道淹水嚴重 高虹安趕赴視察

大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

相關新聞

影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

新竹地區在今晨降下大豪雨，尤其在竹北、新豐沿海一帶雨勢強勁，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，新竹縣市不少路段同...

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車...

大雨侵襲南庄 苗21線3.5公里路段又見落石坍方

苗栗縣南庄鄉苗21線道路3.5公里路段受到凌晨雨勢影響，今天清晨又出現落石坍方，交通一度中斷，經廠商以推土機清理，7點多...

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

今天凌晨3點多下起大雷雨，新竹市時雨量一度高達83.5mm，由於突來的雨量超過排水系統負荷，造成轄內多處積淹水，護城河周...

豪雨伴雷擊！桃園1萬多戶停電 上午7時半搶修完畢陸續復電

鋒面過境，桃竹地區今天凌晨降下豪雨。根據中央氣象局資料顯示，今天0時到上午8時降雨前十名集中在桃竹地區，第一名累積雨量高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦