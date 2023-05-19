獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車因為當時地下道警示柵欄警示系統沒有作用，直接將車輛開進淹水的地下道「險些滅頂」，駕駛緊急跑出才撿回一命，市府正在釐清中。

新竹市政府回應，元培街地下道有一側柵欄機是否作動而有誤闖事件，工務處後續將調閱監視器釐清責任歸屬後，依相關程序進行處理，原則確保民眾權益。

元培街地下道的元培街是通往香山高中、元培醫大、玄奘大學與中華大學的要道之一，今天嚴重淹水，香山高中緊急宣布停課一天，元培醫大則說明若因為淹水無法到校，不列缺曠課。市府今天早上緊急抽水、清淤，目前9點多還未排除開放通行。

元培街地下道淹水造成3輛車輛泡水，其中1輛停在地下道正中央泡水拋錨，車身滿是淤泥。該車輛為公司車，該公司負責人韓先生無奈表示，當時員工司機凌晨4點多通過元培街地下道準備上班，沒想到地下道一側的警示柵欄沒有放下來，加上沒有路燈，根本不知道前方淹水狀況，車頭直接插在水裡，「員工差點跑不出來」。

韓先生說，這車才剛滿2個月，車價120萬元，員工今天淩晨受困地下道立刻聯絡他，車子拋錨、滅頂，他趕緊叫員工離開，後續交給他處理。由於員工說明當時柵欄沒有放下來，後續希望調閱監視器影像還原經過。

香山里長黃文濱說，元培街地下道遇到暴雨，每次都會淹水，這次不知道為什麼柵欄會故障，還造成這台車無辜泡水，柵欄故障問題嚴重，就跟平交道一樣是會出人命的。