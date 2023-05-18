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竹市東門市場3樓營運陷困境 市府擬轉型青創基地

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門市場3樓客源不多，市府今年研議轉型推動青創基地。圖／竹市府產發處提供
新竹市東門市場3樓客源不多，市府今年研議轉型推動青創基地。圖／竹市府產發處提供

新竹市東門市場近日有3樓攤商向議員陳情，3樓長期沒有客源，營運陷入困境，加上因為內部擺放家電、家具，又被市府視為自住盯上，讓他們無所適從。市府產發處說明，依規不得自住、轉租，目前正在評估3樓轉型做青創基地，輔導青年行銷、創業

東門市場有百年歷史，曾是新竹市最早的市場建物，一樓販售生鮮蔬果、雜貨還有美食店家進駐，用餐時間人潮不少，不過，因為市場老舊，2樓、3樓以上常乏人問津。

有3樓攤商向議員陳治雄陳情指出，他們在承租處擺放家電、家具被指不得自住，但門口有擺攤陳列商品，究竟怎麼樣才算店面？營業時段如何認定？都沒有明確規範，讓他們無所適從，再加上3樓長期沒有客源、沒有收入，希望能有恰當方案讓他們營運。

陳治雄說，東門市場位於舊城區、市中心，地段很好，因為大樓老舊會漏水，2樓以上幾乎沒生意，有的轉租成為住家的情況已久，他認為市府要求3樓營業是「自欺欺人」，希望市府強化輔導攤商，「救多少算多少」，讓東門市場能夠看見一線生機。

市府產發處說明，市府努力整頓東門市場環境並強化制度管理，近日睽違多年號召200多攤開會，並正式輔導成立自治會組織；同時希望攤商妥善利用空間營運，例如運用3樓作為工作室，未來可協助在1樓規畫展售區，但也強調依規不得轉租、自住。

市府產發處正研擬將東門市場3樓轉型作為青創基地，希望除了承租空間給青年外，也規畫介接勞工處等跨局處資源，提供青年承租營業設備、創業資金或技術輔導等，讓青年能從東門市場基地起家，未來能有機會自力更生，或就近舊城區尋覓店面創業。

新竹市東門市場3樓客源不多，市府今年研議轉型推動青創基地。圖／竹市府產發處提供
新竹市東門市場3樓客源不多，市府今年研議轉型推動青創基地。圖／竹市府產發處提供

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