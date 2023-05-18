桃園新總圖開館近半年仍傳缺失 這幾天休館拚改善

桃園市立圖書館新總館開館約5個月，參觀人次已突破百萬，不過實際上新總館目前仍是「試營運」階段，先前驗收仍發現部分缺失。在市圖7月改隸教育局前，市府加緊趕工改善，由於施工可能產生噪音及粉塵，除了固定周一休館，圖書館每隔周也增加2天休館日以利工程進行，預計7月才會恢復正常。

市圖表示，工程影響時程將從5月8日起至7月2日，休館日除每周一，還有5月9日、5月10日、5月23日、5月24日、6月6日、6月7日、6月20日、6月21日。

桃園市新工處表示，新總圖在驗收中發現部分問題，因此需要進行施工改善工程，這些工程可能會引起粉塵和噪音，單靠一天的休館日無法完成，即使是噪音較小的改善項目也可能對民眾閱讀造成干擾，考量市民使用圖書館的舒適性和安全性，因此新工處與圖書館協調，調整休館日安排，盡量減少對市民的干擾。

根據新工處規畫，改善工程將以每2層樓為一個工區，每個工區施工時，將連續休館3天敲除和打磨；新總圖共8層樓，每個工區預計施工2周，總計需要8周時間完成；若相關改善工作提前結束，圖書館也會提前開館，開放給民眾使用。市圖也提醒民眾到館前，應注意相關公告，避免白跑一趟。