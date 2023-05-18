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完工不到4年…桃園公園驚見大大小小無底洞 挨批成「地雷區」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園蘆竹南興水岸遊憩公園耗資1億元，卻出現「無底洞」，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／張桂綿提供
桃園蘆竹南興水岸遊憩公園耗資1億元，卻出現「無底洞」，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／張桂綿提供

桃園市蘆竹區南興水岸遊憩公園耗資1億元，2019年竣工不到4年，近期卻被發現步道和草原都因地層下陷，出現大大小小的坑洞，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。市府工務局表示，地層下陷原因可能是水路沖刷造成，後續會再前往會勘確認。

南興水岸遊憩公園2019年完工，當時市府進行南崁溪整治及建置自行車道會勘過程中，發現有綠地及水利用地未被徵收，經與地方討論後，市府決定徵收開闢為水景公園，引進共融式設計，設置樹屋、人文廣場、森林小徑、遊戲沙坑、自行車道等，成為南崁住宅密集區「都會中的綠洲」。

市議員張桂綿近期發現，公園中的步道嚴重下陷、凹了一塊，包括法式滾球區和兒童奔跑的大草原也出現大小不一的坑洞，甚至掏空成了無底洞，主因就是鄰近河川水流滲透導致地層下陷嚴重，土壤幾乎全都流失。

「這裡宛如地雷區。」張桂綿直言，如果民眾或兒童沒注意，一不小心可能會踩空受傷，先前她已向區公所反映，但至今仍無解方，呼籲市府公務單位多幫忙，盡速拆除「地雷」，還給鄉親安全的遊憩環境。

工務局長汪在宙表示，初步判斷可能是施工時夯土不夠扎實，附近水流滲透加上行人重量造成的壓力，才導致夯土流失、地層下陷；市府後續會協同各單位前往會勘，了解發生原因並盡速改善施工缺失。

桃園蘆竹區南興水岸遊憩公園竣工不到4年，步道卻嚴重凹陷，恐影響市民安全。圖／張桂綿提供
桃園蘆竹區南興水岸遊憩公園竣工不到4年，步道卻嚴重凹陷，恐影響市民安全。圖／張桂綿提供
桃園蘆竹南興水岸遊憩公園耗資1億元，卻出現「無底洞」，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／張桂綿提供
桃園蘆竹南興水岸遊憩公園耗資1億元，卻出現「無底洞」，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／張桂綿提供

地層下陷

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