蘆竹中福鎘汙染農地荒廢40年 張善政：3階段處理

桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區40多年來農地荒蕪，經整治和解列至今無法復耕，議員張桂綿昨質詢揭露活化使用、農損補助兩頭空和二代繼承等問題，要求市府輔導改善；市長張善政也認為不應任由土地荒廢浪費資源，強調將分3階段處理。

張善政表示，首先將請環保局確認土地、地下水整治情形；第2，若土地尚有運用可能性，農業局可規畫合適的作物種植；第3，若確認土地已無法運用，請都發局、地政局、經發局等單位重新盤點檢討都市計畫，研擬是否做其他用途。

環保局長陳世偉則表示，中福鎘汙染土地肥力大幅降低，不建議農用，縣府時代曾考慮土地活化再運用，後續將和相關局處研議解決問題。

張桂綿表示，1977年中福爆發鎘汙染事件，1982年到1988年前縣府針對汙染區域農地畫定休耕區，總面積大約83公頃，至今無法復耕，大片土地雜草叢生、夾雜大量石塊、紅火蟻遍地肆虐，土壤肥沃力遭受嚴重破壞，翻土整地困難，土質也無法達到農用標準，原有灌溉水路因40年未用也已無法蓄水。

張桂綿說，汙染區強制休耕期間，政府每年每公頃專案補助9萬元，解除列管後取消，回歸休耕獎勵金補助，因全年兩期均無法復耕也不符合休耕獎勵金標準，導致兩頭空。

「不要讓農民成為工業汙染下的犧牲者」，張桂綿說，汙染區第一代老農日漸凋零，第二代離農已久，後繼無農耕人力，也無法取得農用證明，衍生土地繼承相關問題，市府應協助解決，提供輔導或活化土地。