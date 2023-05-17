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促聯發紡織啟動轉型計畫 議員：盼思考轉型及遷廠評估
新竹縣議員蔡蕥鍹近來接獲民眾陳情，勝利國中就學人數增加，校舍即將在今年10月完成全區工程，由於學校旁緊臨聯發紡織，有家長憂心會影響學童健康。對此，聯發紡織公司回應，產品特性為物理性生產，並非化學聚合性生產，應不致造成空氣污染，對於民眾擔憂會研擬相關報告提請總部討論。
蔡蕥鍹指出，從2014年到2022年，聯發紡織共有12筆裁罰紀錄，其中裁罰金額金額最高的一筆為新臺幣60萬，主要是2016年違反空氣污染防制法20條第1項，近來則因噪音問題屢被裁罰。
繼AI智慧園區、勝利國中及鄰近大樓陸續完工，未來聯發紡織也將面臨更多相關的陳情案件，因此特地與新竹縣府產業發展處處長陳偉志共同拜訪聯發紡織，討論因應之道，建議廠方思考從傳統產業轉型AI產業．改造舊有廠區並注入文創產值。此外，她將要求環保局加強環境監測，定期公佈數據以解民眾疑慮。
陳偉志建議聯發紡織可以多與社區民眾溝通，舉辦親子環境教育，安排民眾入廠參觀等敦親睦鄰工作，讓民眾了解生產過程與產品特性。廠區面積約4.3公頃，且位於竹北菁華地帶，實在不宜從事製造業，建議廠方將目前產線移至其它廠區，並請專業顧問公司進行可行性評估規劃。
聯發紡織竹北廠廠長林維泰、副廠長鄭榮治回應，公司產品特性為物理性生產，並非化學聚合性生產，應不致造成空氣污染。但針對附近社區民眾陳情及擔憂，公司相當重視，相關建議，廠方將研擬相關報告提請總部討論，以完善企業應盡的社會責任。
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