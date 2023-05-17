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竹北天坑案 議員爆建商用沙包止漏水 應比照台北作連續壁
竹北天坑案引發關注，附近社區民眾擔心安全。新竹縣議員林禹佑今天質詢指出，豐采520建案現在進行復工工程，靠近西南側部分已開挖到地下6樓，但漏水、漏洞區竟用「沙包」止水，且5月即將迎來汛期，雨量暴增恐帶來更大問題，應比照台北市自治條例，建商向下開挖8米以上的工地，必須要建設連續壁。
林禹佑指出，建商在環評提供的鑽探資料指出，該地段地下15米後都是沙跟泥，但豐采520至少開挖了地下深達26米，泥沙遇水就會被帶走。他說，根據建商發出的聲明，看得出「明顯撇清」，稱縣府工務處初步研判，是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低窪流動時，導致莊敬六街與勝利二路附近，周邊路面基地部分被掏空，才造成路面塌陷，認為地基掏空建商無需負責。
林禹佑直指莊敬六街塌陷問題，反應出該建案的擋土工法有問題，他詢問土木工程專業人士，新竹地區地層都是第四紀沖積層，屬砂頁岩互層，砂頁岩上一般都是砂石的礫石層，自立性好、不易崩塌，只需要擋土措施，但問題是此類工法「擋土不擋水」，地下水位低時當然沒問題，但水位一高易漏水。依據水往低處流的特性，就會順勢把周邊的土壤帶進去工地低坑，一旦路面失去乘載力，就會崩塌下陷。
林禹佑建議，台北市自治條例有明文規定，建商向下開挖8米以上的工地，必須要建設連續壁，反觀新竹縣的自治條例中未有此規定，是否應比照辦理？其次以「沙包」來止水的方式，是否合乎規定？
新竹縣政府工務處長江良淵坦言，建商在靠近西南側（大有可為建案該側）已開發到地下6樓，止水的方式，確實以沙包來止水，再以角鐵和鋁板來圍水，其實自己看了也蠻擔心的，但根據現場人員回應，他們建案從地下1層都以這樣的工法來施作。
至於連續壁施作，江良淵回應，因台北市的地層與新竹不同，目前竹縣沒有自治條例的規定，未來也會來研議。
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