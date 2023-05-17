提升通行安全 竹縣提10學校改善計畫 內政部長下午視察

新竹縣政府與各鄉鎮市公所、單位，向中央提出10所學校通學步道改善計畫，總金額為2億2百萬，希望能改善現有道路，讓學生安心通學。對此，內政部長林右昌今天下午將與縣府、公所實地勘察關西國小、二重國小、竹北國小三校周邊現況，攜手地方政府提升行人與學童安全。

新竹縣長楊文科表示，為改善行人及學生安全，在街道設計及執行上，轉變為「以人為本」的道路空間。工務處長江良淵指出，竹縣府彙整各公所、機關意見，向行政院核定的「校園周邊暨行車道路安全道路改善計畫」提案，截至4月底，縣府已提案10件工程，包含1件路口改善、1件現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，及8件（10所）學校通學步道改善，總金額約為2億200萬。

其中，「竹北國小通學步道暨行車安全道路改善計畫」由教育局提報，規劃更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計。

由於現有人行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，教育局提案改善，包含從中央路旁巷道路段可銜接中正西路既有通學步道系統等，使通學步道更加完整。

關西鎮關西國小、竹東鎮二重國小由關西鎮公所、竹東鎮公所執行，縣府共同提報，關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性；二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。