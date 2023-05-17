快訊

回應國民黨徵召侯友宜 郭台銘發聲了

蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

馬拉威驚傳「河馬撞船」！船隻翻覆釀1歲童溺死、23人失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升通行安全 竹縣提10學校改善計畫 內政部長下午視察

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
由於現有人行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，教育局提案改善。圖／縣府提供
由於現有人行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，教育局提案改善。圖／縣府提供

新竹縣政府與各鄉鎮市公所、單位，向中央提出10所學校通學步道改善計畫，總金額為2億2百萬，希望能改善現有道路，讓學生安心通學。對此，內政部長林右昌今天下午將與縣府、公所實地勘察關西國小、二重國小、竹北國小三校周邊現況，攜手地方政府提升行人與學童安全。 

新竹縣長楊文科表示，為改善行人及學生安全，在街道設計及執行上，轉變為「以人為本」的道路空間。工務處長江良淵指出，竹縣府彙整各公所、機關意見，向行政院核定的「校園周邊暨行車道路安全道路改善計畫」提案，截至4月底，縣府已提案10件工程，包含1件路口改善、1件現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，及8件（10所）學校通學步道改善，總金額約為2億200萬。 

其中，「竹北國小通學步道暨行車安全道路改善計畫」由教育局提報，規劃更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計。 

由於現有人行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，教育局提案改善，包含從中央路旁巷道路段可銜接中正西路既有通學步道系統等，使通學步道更加完整。

關西鎮關西國小、竹東鎮二重國小由關西鎮公所、竹東鎮公所執行，縣府共同提報，關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性；二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。

 轄內10項工程提案包含山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小（含竹北高中）、二重國小、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東高中及上館國小通學步道建置工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統。

規劃更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計。圖／縣府提供
規劃更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計。圖／縣府提供
關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性。圖／縣府提供
關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性。圖／縣府提供
二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。圖／縣府提供
二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。圖／縣府提供

人行道 新竹 教育局

延伸閱讀

持續送電19天 閩電送粵創下新高

北市推海砂屋都更 議員提案盼全額補助鑑定費用

民眾抱怨檢舉違規龜速 竹縣警竟逾期兩個月才開單

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案非郭不可

相關新聞

天坑案誰把關？ 議員建議比照竹市棒球場案找第三方體檢

竹北天坑案讓社區民眾憂心，新竹縣議員吳旭智今天在質詢說，縣府、建商的話已無法讓民眾信任，建議讓問題回歸到技術、專業層面，...

來竹縣府洽公卻昏迷 身分曝光！竟是記憶學大師陳光

號稱人腦影印機、最強大腦57歲的陳光，因獨創NBU記憶擴充法聲名大噪，然而他因課程與民眾有消費糾紛，昨天（16日）下午至...

豆子埔溪一再變黃河 環保局：稽查35次罰1600萬

新竹縣竹北市豆子埔溪從今年一再染黃，疑因附近工地開挖地下室，汙水染防制設備功能不足，排出的泥水讓豆子埔溪水黃濁。民眾氣憤...

高虹安議會施政報告處女秀 報告前議事堂飄火藥味

新竹市議會今天舉行第11屆第1次定期會市長施政報告，也是市長高虹安上任後首次進議會施政報告，但報告直到11點10分才進行...

桃園楊梅區塞車問題提解方 市府打通瓶頸又拓寬此路段

桃園楊梅區因逢科學園區，近來人口快速移入，已超過17萬人，為解決尖峰時間交通壅塞問題，市府於裕成路施作瓶頸改善及拓寬工程...

周末來桃園看李多惠沒問題 樂天桃猿球場燈柱修好了

桃園樂天桃猿棒球隊，在6號的比賽中，主場燈柱又再度故障，隨著周末即將到來，啦啦隊洋將李多惠將來桃園應援，進場觀眾勢必非常...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦