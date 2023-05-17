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養蜂8年成生態教育先鋒 微笑蜜蜂創農村培力典範

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
微光農園透過養蜂經驗，教導前來學習的學員養蜂技巧，以及永續生態的環境保育觀念。圖／竹縣府提供
微光農園透過養蜂經驗，教導前來學習的學員養蜂技巧，以及永續生態的環境保育觀念。圖／竹縣府提供

位在新竹縣芎林鄉的微光農園，是一間以自然農法養蜂的農園，不過農園除了開發各式蜂蜜產品，更藉著8年的養蜂經驗，成為了當地生態教育的重點標竿，透過培力計畫培訓了一批批推廣養蜂生態發展的環保小尖兵，讓人們認識養蜂文化及永續生態的重要性，更展現在地新竹農村的文化內涵。

微光農園去年以「微笑蜜蜂農村的生態產業培力」計畫，榮獲A級微笑社區標章，農園以蜜蜂生態與野菜採集生態永續為主軸，觀察社區自然環境及發展社區特色，透過社區自治與居民參與，激發公民情感認同，進而建構在地知識。

微光農園內養了20箱蜜蜂，蜜蜂數量多達40萬隻左右，農園養蜂8年來堅持自然農法及綠色保育，並關心物種生態及生存環境的維護，絕不使用農藥、除草劑及化學肥料，農園保留多樣化樹種及花草，吸引多樣化的動物，形成豐富的生態系統。

農園負責人郭文祺表示，蜜蜂對環境生態的最大意義是授粉，牽涉到人類的糧食供應，對植物開花結果，有非常重要的價值，從蜜蜂的生存處境，可以看到整個環境變遷的影響，像是蜜蜂採花的花粉，可以檢驗出是否受汙染，如同環境指標，因此友善蜜蜂前，先友善環境。

郭文祺指出，為了環境生態跟食農教育努力，進而推動公民參與，目前至少培養200多位學員，養蜂需要具有好奇心及觀察力，未來希望讓計畫再深化及擴大，讓更多人參與，同時互相支援交流。

培訓課程中，會運用生態永續及社區營造脈絡，搭配學習知識與實際蜂場操作，讓培訓學習成效更好，還安排親子實作課程，希望學員充分了解生態永續，並具備照顧蜂群觀念與技能，攜手友善蜜蜂與友善環境，深植永續精神。

微光農園飼養多達20箱蜂箱，這些蜜蜂不僅產蜜，更成為生態教育的好幫手。圖／竹縣府提供
微光農園飼養多達20箱蜂箱，這些蜜蜂不僅產蜜，更成為生態教育的好幫手。圖／竹縣府提供

蜜蜂 新竹 自然農法

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