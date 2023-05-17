桃園航空城安置宅 議員憂毛胚屋交屋

桃園航空城計畫搬遷戶安置住宅持續趕工，預計明年10月起交屋入住。議員徐其萬昨質疑裝潢、牽水電都時間，安置宅基地內道路還沒招標，等於將點交一棟毛胚屋，市府應誠實以對；都發局長江南志否認，指民眾屆時只要家具買了就可入住。

徐其萬昨天在議會總質詢表示，中央和地方政府都宣稱明年10月就能入住安置住宅，市府也樂觀預估安置住宅能順利在明年8月竣工，但以蘆竹二號社宅為例，居民選屋後要自己做裝潢、牽水電，這些工程都需大筆時間；安置住宅點交後，恐怕也是家徒四壁的毛胚屋，市府應該明確告訴民眾，明年10月根本沒辦法完成，不用讓大家這麼著急。

徐其萬也批評，安置住宅興建同時，道路卻尚未招標，「大樓蓋了，道路沒有發包，一個最有利標的統包工程變成這樣，笑死人」，並強調「前市府的錯新市府要好好檢討」，馬上處理問題，不要再傷害鄉親的心。

都發局長江南志表示，安置住宅原則上不會變成毛胚屋，天花板、地板、牆壁都包含在工程發包內容，民眾只要家具買了就可以入住，目前預定安置住宅仍會依期程在明年8月完工，明年10月陸續完成點交。

至於基地內道路開闢問題，江南志指出，社宅周邊部分道路原先協調廠商處理，但最近廠商對合約有點疑慮，市府正在努力排解。

航空城安置分為安置街廓及安置住宅2部分，其中，安置住由民航局委由桃市府興建，以成本價讓售拆遷戶，預計明年3月開放申請、5月抽籤、6月看屋、7月選屋、8月簽約、10月點交。

行政院副院長鄭文燦本月初視察相關工程時表示，安置住宅1925戶目前進度略超前，明年底前能全數完工，讓拆遷戶選配。昨天桃園市長張善政也十分關切進度，答詢強調會請秘書長詹榮鋒緊盯協調，也會重新檢討工程發包內容。