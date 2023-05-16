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苑裡鎮代會推動議事直播 鎮長劉育育：樂見其成

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗縣苑裡鎮民代表會即將開議，這次會期將主動提案推動議事公開直播。苑裡鎮長劉育育今天表示，對於代表會順應民意感到敬佩、歡迎，「樂見苑裡民主往前一大步」。

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦接受中央社記者電訪表示，民意機關監督鎮公所施政、預算，協助推動各項公共政策，本是可受公評之事，代表會在上一次臨時會期間，就已有共識要提案推動，加上近日接獲鎮民聯名請願爭取，因此，在這次會期將會主動送出相關提案，希望促成議事公開透明。

洪晃琦說，過去代表會曾遭部分民眾質疑黑箱，希望透過議事直播，一切攤在陽光下。另外，因目前代表會僅有錄音、錄影設備，初期可能先嘗試透過影音串流平台測試直播，後續提案中仍須透過鎮公所編列預算支應相關器材、頻道費用等，建立穩定播放機制。

苑裡鎮長劉育育透過臉書粉專發文指出，上週接獲苑裡鄉親的聯合請願書，表達希望即將開議的鎮民代表會，能以直播方式落實鎮民參與、議事公開，她感到非常振奮與開心，因為鎮民主動參與、監督公共事務也是她的從政初衷。

「鎮民代表會透明化、公開化」是劉育育在競選期間所屬「毋免拜託聯盟」的聯合政見之一。劉育育表示，對於鎮民代表會主席洪晃琦表態順應民意、主動提案，「我非常歡迎及樂見其成」，鎮公所作為行政機關，尊重代表會的決定，並會全力攜手配合直播相關行政事宜，「樂見苑裡民主往前一大步」。

直播 公共政策 苗栗縣

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