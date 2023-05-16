竹北戶政事務所空間小惹民怨 將遷至原民處
新竹縣議會今天進行縣政總質詢，議員陳凱榮表示，竹北人口成長快速，竹北戶政事務所空間不足惹民怨，縣長楊文科說，將遷到縣政府原住民行政處，優先解決辦公擁擠問題。
新竹縣議會第20屆第1次定期會今天進行縣政總質詢，陳凱榮會中說，不少民眾有感到竹北戶政事務所洽公辛苦，如登記結婚的新人，因等待過久常有趕不上午宴情形。
陳凱榮表示，加上空間不夠，民眾要到戶外的花台等待，風吹日曬，空間很不友善，對此民眾抱怨連連，新建戶政事務所部分應要加快推動。
楊文科會中指出，短期計畫是先遷到縣政府原住民行政處，解決友善辦公空間、停車、和新人拍照打卡區的問題，至於新建戶所工程較大，將列為長期計畫，逐步推動。
民政處長賴江海會後透過新聞資料表示，原民處搬遷後將提供竹北戶政事務所使用，此處空間較大。
另外，議員邱坤桶會中表示，他關心竹科園區鄰近交通問題，縣府應做好道路與寶山交流道的交通改善等，避免塞車問題加重。
會後交旅處透過新聞資料表示，目前所評估交流道改善方案，寶山路增加南出北入匝道後稱為寶山A交流道，而原有寶山交流道則改稱寶山B交流道。
交旅處指出，預計在寶山A、B交流道間透過設置地方連絡道串接，另也會對原有寶山交流道南出匝道拓寬，並分出2支匝道跨越大雅路後，銜接科環路與寶山二期新闢道路，減少紅綠燈停等情形，提升交流道疏解效率。
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