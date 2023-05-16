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竹市敬老卡與愛心卡 7月1日起擴大使用可租借球場

中央社／ 新竹市16日電

竹市府今天表示，7月1日起敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，除既有服務，新增國民運動中心的場地租借服務，包含籃球場、羽球場、桌球室及排球場等場館，讓長輩使用能更多元。

新竹市政府社會處今天透過新聞資料指出，敬老卡及身障者的愛心卡，每月補助600點（1點即新台幣1元），目前在運用上能搭乘公車客運、也可到國民運動中心體適能及游泳池，和搭乘敬老愛心計程車。

社會處說，為鼓勵長者走出戶外多運動、多參加活動等，從今年7月1日起擴大使用範圍，包括國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場等，若點數不足可利用卡片儲值現金扣款，或是改支付現金。

社會處指出，設籍竹市年滿65歲以上長者發放敬老卡，另設籍且居住竹市領有市府核發身心障礙證明者，可申請愛心卡，皆每月補助600點（1點即1元），月底如無使用完畢，不能累積到次月。

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