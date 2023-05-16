肯定桃園11條路人行道改善 陳建仁：快除台灣行人地獄汙名

行政院長陳建仁今天上午到桃園市龜山區，了解前瞻計畫列管的「長庚驛站」人行道無障礙、安全暢行人本環境改善完工後的成效，並表示已經看見初步的效果，同時強調不希望任何交通事故有行人死亡，要趕快除去台灣「行人地獄」的汙名。

「長庚驛站」主要工程為改善林口長庚醫院、機捷Ａ8站周邊11條道路與人行道，總經費3.6億元中央，地方各負擔一半，109年12月完工。陳建仁除了聽簡報，也實地走上復興一路、文化三路口的人行道、斑馬線，仔細聽桃園市政府養工處副處長高必嫻沿路導覽、說明。

陳建仁指出，「長庚驛站」是2018年當時的桃園市政府爭取的前瞻計畫預算，改善11條道路、17個主要路口，現在已經成為很好的典範，帶來很好的行人口間和綠美化，另一個重點是改善後，交通事故發生率減少20％，所以，只要努力做一定有所改善。

陳建仁說，從這個月開始，各縣市擴大取締路口未禮讓行人的違規行為，第一天全國就取締近4萬件，相當可怕，也就是說「禮讓行人」還沒成為駕駛人的好習慣，這樣的話要繼續加強取締，而且透過科技執法讓駕駛人能守法，進一步成為良好的習慣。

陳建仁表示，政府從2017年開始透過前瞻計畫，已經用300億元拓寬、新增人行道，增設行穿線、庇護道和擴大路口的人行道等改善措施，效果顯示行人死亡件數確實有下降的趨勢，但是仍要繼續努力，也因此今年要再投注170億元繼續改善用路的環境，提升行人的安全。

另外為了加強學童行走的安全，行政院去年核定50億元改善校園周邊的繞路，針對婦幼族群人口較多的地區或肇事路口、學校周邊道路、通學廊道都要改善，中央編經費讓縣市政府申請，像營建署已核准桃園市政府1件861萬元的申請案，地方政府也可以向交通部申請，沒申請的要加油趕快申請。

陳建仁還說明上個月已核定交通安全改善方案，行政院也在研議提升人車安全交通計畫，預計6年要投入400多億元，希望這個月能提出新的道安綱領，讓大家一起努力，中央地方合作才有可能把交通安全做得更好。

陳建仁指出，改善道路安全時人、車、路都要有對應措施，大家都有可能是行人或駕駛人，所以一定要保障自己和別人的安全，自己是行人的時候，一定要放下手機專心行走；是駕駛人時，一定要禮讓行人、行人優先，這樣人本的作為才是改善交通最好的方式。

桃園市政府養工處說明，行政院長視察的「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站」，是針對人行道通行時無礙性、安全性、暢行性等人本環境的改善工程，以林口長庚院區為中心向外擴散，檢討人行動線及提升道路品質，營造道路醫療友善空間，街道設施以無障礙環境為優先考量規畫。

改善範圍包括龜山區復興一路、文化一路、文化二路、文化三路、龜山一路、湖邊路、復興街、復興北街、文三二街、文三一街等11條道路，改善總路長約7617公尺，路面整建面積達20萬平方公尺，遷移各單位電箱共27座，通行空間路障排除約9167公尺，路燈更新166座，號誌共桿約30座，天空纜線整理約570公尺，主要道路改善17處路口。