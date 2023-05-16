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台積電擴廠 寶山交通黑暗期來了 議員促工程進度

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣議員邱坤桶拿著在地交通的規劃報告，雖還未完全定稿，但希望縣府能盡快向相關權責單位申請經費。記者郭政芬／攝影
縣議員邱坤桶拿著在地交通的規劃報告，雖還未完全定稿，但希望縣府能盡快向相關權責單位申請經費。記者郭政芬／攝影

新竹科學園區台積電擴建計畫及新興科技聚落吸引人潮進駐，讓寶山鄉的路網壅塞。縣議員邱坤桶今天質詢表示，科學園區在寶山徵收約三、五年將開發完畢，在地已面臨交通黑暗期，未來恐更嚴峻，他呼籲縣府盡快向相關權責單位申請經費，現在不做，恐怕就晚了。

新竹縣長楊文科表示，竹科、寶山一、二期開發牽涉到台積電的進駐，當時已超前規劃，特別提出寶山鄉未來短、中、長期的交通網絡，經過討論修正後，依據此計畫來申請經費，相信該計畫完成後，會對寶山交通有明顯的改善，寶山鄉近期有天翻地覆的改變。

談到寶山正面臨嚴重的交通壅塞，邱坤桶指出，上班時間，北二高從茄苳交流道起就開始塞車，下了寶山交流道，又從大雅路、科環路、大坪路塞車，進不了科學園區，下班又面臨塞車，用路人很痛苦。

邱坤桶說，台積電到寶山帶來發展，徵收了一百多公頃土地，卻衍生交通、排水、空汙等生活問題，其中台積電、科管局委託顧問公司，規劃竹科周邊道路、北二高等交通報告，最後送到縣府核備，目前的期末報告仍有修正空間，可惜的是，目前還未進入細部規劃，僅匡列概估經費。

對此，交旅處長戴志君回應，縣府已收到報告書，但資料還缺漏地方說明會，因此退還給科管局。針對地方說明會，縣府、科管局會一同聽取民眾意見，採滾動式修正。

戴志君說，解決寶山的交通，要考慮到高速公路和平面道路，針對科環路等平面道路有經費可拓寬，但更重要的是寶山鄉新設的交流道，才能減低現有寶山交流道車流太多的窘境，後續還要配合道路拓寬等來疏散寶山交通。

戴志君強調未來報告書補正資料完成，會結合科管局、台積電、新竹市府等力量來爭取交流道，透過營建署、公總來爭取經費，紓解寶山的交通問題。

台積電 新竹 楊文科

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