竹東生命禮儀館停擺1年多 將重新裝修並改公辦公營

竹東生命禮儀館5年前才耗資近2億元落成，設有9個禮廳，以公辦民營方式提供新竹縣民身後服務，卻在去年初爆發經營糾紛導致民營業者撤離，經停擺年餘，竹東鎮公所決定改採公辦公營，並借鑑新竹市立殯儀館及龍巖新竹會館經驗重新裝修，預計7月動工、明年1月重新啟用。

去年竹東禮儀館爆發經營糾紛時，為了讓火化業務不致完全停擺，公所第一時間先自行收回營運，僅提供火化業務，不提供禮儀服務，並以每件2000到6000元的收費提供火化服務，平均每天約要火化2到10具不等的遺體。

不過一年多來民眾要求恢復禮儀服務的呼聲高，因竹東禮儀館收費鎮民僅約數千到數萬元就可辦理完身後事，相對外面民營殯葬業者動輒數萬到數十萬元收費親民許多，因此竹東鎮公所正擬推動重新營運，並改為公辦公營方式重啟。

鎮長郭遠彰表示，目前已經將重啟計畫列為竹東生命禮儀館2.0，預計投入1800萬元預算改善禮儀館硬體設施，且公所日前分別率團前往新竹市立殯儀館及龍巖新竹會館觀摩取經，希望可以作為竹東生命禮儀館改善工程借鏡。

郭遠彰指出，生命禮儀館所要提供的功能是貼近亡者家屬的使用需求，讓亡者可以更有尊嚴的走完人生最後一哩路，因此竹東生命禮儀館將調整禮廳隔間，可能採活動式禮廳，讓禮廳的空間使用效率更有彈性。

公所團隊在參觀完龍巖新竹會館後也頗為驚艷，因龍巖新竹會館迎合數位時代推出「數位禮廳」，燈光及其裝潢風格明亮溫馨，又結合科技在禮廳內設有多媒體投影光牆，能撥撥放追思影片、燈光氛圍，以及高科技光雕營造氣氛。

竹東生命禮儀館2.0預計將新設「環保金爐」，郭遠彰指出因為目前竹東禮儀館並沒有環保金爐的設置，但不少家屬在為親人辦後事時，都希望能燒庫錢，因此這次將特別新設，既讓孝眷心靈能得到慰藉，還兼顧環保。

鎮公所表示，竹東禮儀館裝修工程預計年底完工，參考新竹市殯葬管理所及龍巖公司所提供的經驗協助進行改善，因完工後還需完成相關許可及安檢，最快明年1月可重新啟用營運，希望未來竹東生命園區能落實一元化服務，提供家屬更舒適的追思療癒場域。