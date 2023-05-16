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桃園航空城安置住宅明年10月交屋？議員憂：恐成毛胚屋

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園航空城安置住宅預計明年10月起交屋入住，不過民代憂心就算完工還是一棟毛胚屋，呼籲市府誠實以對。本報資料照片
桃園航空城安置住宅預計明年10月起交屋入住，不過民代憂心就算完工還是一棟毛胚屋，呼籲市府誠實以對。本報資料照片

桃園航空城計畫如火如荼進行，交通部民航局與桃園市政府針對搬遷戶提供安置住宅，預計明年10月起交屋入住。不過民代認為裝潢、牽水電都需時間，屆時家徒四壁，安置住宅基地內的道路也還沒招標，等於是點交一棟毛胚屋，呼籲市府誠實以對。市府回應，會盡量配合期程，並持續協調周邊道路問題，讓民眾如期搬遷。

航空城安置計畫分為安置街廓及安置住宅2部分，其中，安置住宅由民航局委由桃園市政府興建，以成本價讓售拆遷戶，預計明年3月開放申請、5月抽籤、6月看屋、7月選屋、8月簽約、10月點交。行政院副院長鄭文燦5月初視察相關工程時表示，安置住宅1925戶目前進度略超前，明年底前能全數完工，讓拆遷戶選配。

議員徐其萬今天在議會總質詢表示，中央和地方政府都宣稱明年10月就能入住安置住宅，市府也樂觀預估安置住宅能順利在明年8月竣工，但以蘆竹二號社宅為例，居民選屋後要自己做裝潢、牽水電，這些工程都需大筆時間；屆時安置住宅點交後，也是家徒四壁的毛胚屋，市府應該明確告訴民眾，明年10月根本沒辦法完成，不用讓大家這麼著急。

徐其萬也提到，在安置住宅興建同時，基地內道路卻尚未招標，「大樓蓋了，道路沒有發包，一個最有利標的統包工程變成這樣，笑死人」，前市府的錯新市府要好好檢討，不要再傷害鄉親的心。

都發局長江南志表示，安置住宅原則上不會變成毛胚屋，天花板、地板、牆壁都包含在工程發包內容，民眾只要家具買了就可以入住，目前預定安置住宅仍會依期程在明年8月完工，明年10月陸續完成點交。

至於基地內道路開闢問題，江南志指出，社宅周邊部分道路原先協調廠商處理，但最近廠商對合約有點疑慮，市府正在努力排解。市長張善政表示，會請秘書長詹榮峰緊盯協調，也會重新檢討工程發包內容。

桃園 民航局 水電 航空城

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