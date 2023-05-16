聽新聞
test
0:00 / 0:00

大潭電廠擴建 民代憂空汙加劇

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市觀音區各種汙染已久，當地議員吳進昌昨質詢批大潭電廠擴建後恐加劇空汙問題，居民情何以堪，吳並要求市府建置完善空氣監測機制；市府環保局和大潭電廠回應，未來增建8、9號機組後，氮氧化物總排放量不會超過原來承諾的1年4854公噸，「且是不增反減」。

吳進昌說，觀音樹林新村與工業區為鄰，附近有近百工廠，酸臭化學味讓居民相當困擾；鄰近的大潭電廠，7部機組目前一季排放量933公噸，是全桃園最大固定汙染源，加上8、9號機組汙染恐會增加。

吳進昌表示，發電機組最主要產生的粒狀汙染物是PM2.5，氮氧化物則是酸雨前導物質，大潭電廠再擴建，不只危害沿海鄉親健康，桃園酸雨問題可能還會嚴重，市府應與經濟部工業局、與工業區聯合中心密切合作，建置足夠的空氣盒子，24小時監測汙染元凶。

環保局指出，大潭電廠環評承諾排放量為1年4854公噸，去年電廠針對6部機組增設防制設備，年總排放量經檢測降至2453噸，已是全台最低，減幅達49.5%；未來增建8、9號機組採最佳可行控制技術，1到9號機組的總排放量也不會超過原來的4854公噸，有助改善空氣品質

大潭電廠廠長胡珪渝回應，電廠投資80億元環保設備，包括增加低氮氧化物燃燒劑、3到6號機組增加觸媒轉換器等，氮氧化物排放已從25ppm降到5ppm，汙染是不增反減。

環保局也說，觀音區優先配合環保署布建100個空氣盒子，占全市數量10分之1，未來會視情況增設。

桃園 酸雨 空氣品質

延伸閱讀

民進黨立委林宜瑾胞弟遭爆開公車肇事逃逸 國民黨團促查不法

大潭發電廠空汙超越桃園煉油廠？民代：鄉親情何以堪

台南市大樓委外清運垃圾漲不停 一包垃圾成煩惱事

是否超時工作？ 張國煒因這身分不歸勞基法管

相關新聞

桃園大停水 今午後3時全面復水

台灣自來水公司第二區管理處龍潭三坑抽水站等5項工程同步施工，桃園市約39萬戶昨天零時起停水最長39小時，規模今年最大，預...

大潭電廠擴建 民代憂空汙加劇

桃園市觀音區各種汙染已久，當地議員吳進昌昨質詢批大潭電廠擴建後恐加劇空汙問題，居民情何以堪，吳並要求市府建置完善空氣監測...

竹東人口增加 二重國中擴建

新竹縣竹東鎮外五里緊鄰新竹科學園區，重劃地段新興住宅及商圈林立，人口持續遷入，縣長楊文科指示當地唯一的二重國中擴建增班，...

苗栗客語教學 表揚績優園所

苗栗縣政府推動「幼兒沉浸式客語教學」，昨天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮，縣長鍾東錦頒獎表揚績優園所...

關埔空橋都審通過 力拚年底發包

新竹市關埔地區居民苦等已久的空橋建設有了新進展，市府昨表示，關埔空橋第一期建設計畫即跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社...

竹縣稱「狒狒揚揚」是因桃園有人放話 桃市府回應了

六福村狒狒脫逃案引發譁然，新竹縣農業處長范萬釗今天在議會答詢時表示，事件變得沸沸揚揚「主要是桃園有人放話」。對此，桃園市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦