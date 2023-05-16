大潭電廠擴建 民代憂空汙加劇

桃園市觀音區各種汙染已久，當地議員吳進昌昨質詢批大潭電廠擴建後恐加劇空汙問題，居民情何以堪，吳並要求市府建置完善空氣監測機制；市府環保局和大潭電廠回應，未來增建8、9號機組後，氮氧化物總排放量不會超過原來承諾的1年4854公噸，「且是不增反減」。

吳進昌說，觀音樹林新村與工業區為鄰，附近有近百工廠，酸臭化學味讓居民相當困擾；鄰近的大潭電廠，7部機組目前一季排放量933公噸，是全桃園最大固定汙染源，加上8、9號機組汙染恐會增加。

吳進昌表示，發電機組最主要產生的粒狀汙染物是PM2.5，氮氧化物則是酸雨前導物質，大潭電廠再擴建，不只危害沿海鄉親健康，桃園酸雨問題可能還會嚴重，市府應與經濟部工業局、與工業區聯合中心密切合作，建置足夠的空氣盒子，24小時監測汙染元凶。

環保局指出，大潭電廠環評承諾排放量為1年4854公噸，去年電廠針對6部機組增設防制設備，年總排放量經檢測降至2453噸，已是全台最低，減幅達49.5%；未來增建8、9號機組採最佳可行控制技術，1到9號機組的總排放量也不會超過原來的4854公噸，有助改善空氣品質。

大潭電廠廠長胡珪渝回應，電廠投資80億元環保設備，包括增加低氮氧化物燃燒劑、3到6號機組增加觸媒轉換器等，氮氧化物排放已從25ppm降到5ppm，汙染是不增反減。

環保局也說，觀音區優先配合環保署布建100個空氣盒子，占全市數量10分之1，未來會視情況增設。