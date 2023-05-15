竹南、勝興車站風貌升級 2100萬元挹注改善休憩環境

台灣鐵路局苗栗縣竹南車站周邊休憩環境欠缺整合，熱門景點三義鄉勝興車站附近景觀過於單調，縣府最近獲內政部營建署核定2100萬元計畫，啟動城鄉風貌計畫設計與施工，升級人本友善環境。

縣府盤點城鄉風貌，分析台鐵竹南站1902年設站至今逾百年，台灣鐵路山線、海線交會點，近年因竹南科學園區帶動發展迅速，人口躍居全縣第二多，鄰近的頭份市則是人口最多，車站成了苗北雙城的門面，縣府提具「竹南鎮金色中港~竹南西站（南段）軸帶再生計畫」，營建署核定1100萬元經費。

縣府水利處指出，計畫空間策略整合竹南西站鄰鐵道一側的畸零地、停車場、廣場、舊有鐵路附屬設施等空間，增加公園綠地廣場使用多元性，串聯到竹南市區，提供居民及旅客休憩環境。

至於勝興車站周邊鐵路輕旅空間改善計畫，獲營建署核定1000萬元經費，水利處表示，勝興車站因新型態的鐵道自行車體驗，吸引觀光遊客，但同時廢棄物及人工設施物增多，植栽單一化等因素，造成景觀單調。

此外，勝興車站旁青創基地「勝興365」成立，帶來年輕人力回流，及更多元的產業創新與發展，空間策略將打造生態教育戶外教室、鐵路意象穿廊，及生態池、排水路空間，及導覽地圖優化等項目。