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客語扎根！苗栗3鄉鎮市即日起啟動「客話講故事」活動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府推廣「客話講故事」系列活動，苗栗市、頭份市及三義鄉等3鄉鎮市即日起至11月，將接力辦理 25場系列活動、11場志工培訓課程，為客語向下扎根。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推廣「客話講故事」系列活動，苗栗市、頭份市及三義鄉等3鄉鎮市即日起至11月，將接力辦理 25場系列活動、11場志工培訓課程，為客語向下扎根。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推廣「客話講故事」系列活動，苗栗市、頭份市及三義鄉等3鄉鎮市即日起至11月，將接力辦理 25場系列活動、11場志工培訓課程，邀請小朋友聽故事，也歡迎有興趣的民眾加入志工行列，同為客語扎根。

苗栗縣府表示，「客話講故事」已連續辦理兩年，鄉鎮市公所於固定場域推展客語說故事活動，透過生動活潑的講述方式，營造活潑氛圍，使孩童在輕鬆愉快的情境下自在學習，並運用客話繪本，結合遊戲與客家樂曲方式進行。今年更擴大客話講故事志工招募與增能，期望透過客話講故事傳遞原鄉傳統文化底蘊，讓孩子樂意學客語、聽客語，進而講客語。

苗栗市公所5、6月規畫9場志工團運作及交流，7月到10月底辦理12場次的特色及志工講故事活動；頭份市於7月辦理2場志工增能課程，6月起到11月辦理9場的特色及志工講故事活動；三義鄉公所則從7月起到11月辦理4場特色講故事活動，公所也要招募說客語故事的志工進行培訓，相關活動內容及志工招募訊息，可洽這3鄉鎮市公所。

客語 苗栗縣 傳統文化

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