竹市生活適應輔導班全程免費 歡迎新住民及家屬報名

新竹市的新住民已達1萬多人，為協助新住民順利融入台灣生活，新竹市府結合民間團體於5月28日至7月16日在婦女館及外籍配偶關懷協會開辦新住民生活適應輔導班，課程除著重提升生活適應力，也規畫戶外研習活動、提供午餐及臨托服務，且全程免費，自即日起開放報名，額滿為止。

民政處長嚴翊琦指出，新住民遠渡重洋來到台灣，因語言及文化差異而需要時間磨合與適應。為協助他們盡速融入在地生活，市府每年辦理新住民生活適應輔導班、職訓專班及識字班，透過量身打造的課程內容，協助解決語言隔閡、克服文化衝擊，讓來自世界各地的新住民感受台灣的溫暖。

來自越南的阮小姐分享，剛結婚來台時，因文化背景及生活習慣的不同，常與先生爭執，和婆婆相處不睦，時常情緒低落，後來跟先生一起參加生活適應輔導課程後，與夫家關係獲得改善，也變得很喜歡台灣。

民政處表示，持續辦理新住民生活適應輔導班，並委託竹市竹塹社區大學及外籍配偶關懷協會，於5月28日至7月16日共6個周日在婦女館（中央路241號8樓）及外籍配偶關懷協會（華江街6巷5號）分別開班。