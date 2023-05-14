一生所學絕不保留！國寶匠師傅明光不藏私 傳藝大公開

國寶級瓦作匠師傅明光被譽為客家傳統建築的真人教科書，以不鋪防水層的傳統鋪瓦工法見長，從做磚、基礎、牆體、棟桁、彩繪到黏瓦，可以不假他人獨力完成，這次在竹縣辦理傳習課程，帶領學員修復新瓦屋10號建築，傳承匠藝精神，讓文資保存技術落實到生活場域中，歷經約半年的師徒教學及修復歷程，終於在今年5月中完工。

傅明光是竹東人，2016年文化部認定為重要土水修造技術(瓦作)保存者，是傳統建築技術的人間國寶，他以不鋪設防水毯的傳統屋瓦工法，蓋出「不漏水卻會呼吸的房子」聞名。他表示，很高興有機會受邀指導學員，自身也年紀大了，希望將技藝傳承下去，一生所學絕不保留，不讓傳統建築技術失傳，每位學員也都非常熱心、專心，用心學習傳統工法，未來希望能再一次有機會教導大家更多傳統技術。

新竹縣政府文化局與文化部文化資產局合作，辦理國寶級瓦作匠師傅明光傳習計畫，修復新瓦屋客家文化保存10號建築的屋頂。傳習課程由傅明光指導學員從拆瓦過程中，觀察及理解屋頂瓦作漏水原因，進一步思考解決方式及避免產生同樣錯誤，傅明光教導學員傳統瓦作規劃設計、營建禁忌及舖瓦的完整技藝，深化傳統建築屋頂瓦作學習內容，為未來的古蹟修復培育更多傳統瓦作人，才蓋出更多「會呼吸的房子」。

縣府文化局長李安妤表示，文化局在這次計畫期間，除提供新瓦屋10號建築為傳習場域與修復物料外，也進行文資教育推廣，在修復期間於圍籬展示修復流程及導覽解說等，讓民眾親眼觀察傳統建築屋頂修復工法和歷程，開創更多文化資產或傳統建物修復的可能性，拓展客家傳統建築的知識與技藝，成為在地文化資產教育能量。