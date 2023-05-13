為安寧塗銷宮廟機車練習場 竹市監理站籲到站練習、上駕訓

新竹市南寮富美宮、香山美山保安宮原本在廟埕設置機車考照場練習場，據了解近年陸續因有居民反映影響安寧而塗銷，想練車民眾因此撲空。竹市監理站指出，為提升防禦駕駛觀念，呼籲民眾到站上練習或上駕訓班為主，汲取完整知識避免上路風險。

新竹市監理站長周景朗說，前幾年有輔導宮廟畫設標線設置機車練習場，也曾安排過原地考照場次，但南寮富美宮、美山保安宮都陸續接到周邊居民抗議，表示機車練習場時常引來騎士繞駛練習，甚至製造噪音影響安寧等情形，經廟方反映後協助塗銷。

新竹市監理站內設有機車考場，周一到周五開放早上11點到下午2點可以練習。若要機車考照須網路預約，並要完成120分鐘的機車初考領講習，才可參加筆試、路試。

周景朗表示，這2年機車傷亡事故仍居高不下，若只是自行練習機車考照，只是透過場地標線熟習考照項目而已，依據交通部政策趨勢，監理單位鼓勵民眾考照前能上機車駕訓班，透過教練實地技術指導、說明安全規則，提升用路技能與知識才能避險。

新竹市目前有新竹客運駕訓班、東亞駕訓班提供機車駕訓課程。為鼓勵民眾學習正確交通安全知識及正確駕駛技能同時維護行車安全，交通部提供參加機車駕訓學員，每人1300元補助，今年補助新竹市568個名額，只要年底前完成參訓幾乎都能獲補助。

機車駕訓期間須完成6小時學科及10小時術科訓練，完整學習掌握駕駛道德及防禦駕駛觀念後再安排筆試、路考。周景朗也有感，少子化嚴峻，年輕一輩都是未來國家主人翁，鼓勵滿18歲學生參加機車駕訓，學習正確且完整的用路觀念，也能讓家長安心。

周景朗說明，根據研究顯示，參加機車駕訓者比起未受訓者違規風險降到56%、肇事風險降到35%，也特別提醒機車駕駛能正確路口停讓，看到行人通過，應在行穿線外停等行人通過，並在行人通過後有一定安全距離再駛離，讓行人不感受到威脅。