蔡麗清搭船確認新竹漁港疏浚方案 今年將疏浚22萬立方

新竹漁港為台灣西北海岸重要的漁業基地，因地理、環境、氣候等先天條件，長年受漂砂及漲退潮造成淤積。為確保船隻航行安全。副市長蔡麗清昨天親自搭乘海巡艦艇，實地航行進出新竹漁港必經路線，視察確認疏浚淤沙範圍，確保漁業署補助4000萬元經費，可如期發揮最大效益。

蔡麗清表示，漁港航道對於漁船特別重要，市長高虹安在第一時間了解狀況後，立即責成產發處加速新竹漁港疏浚工程的發包作業，並向漁業署爭取更多經費執行疏浚工程，更於工程開工前與漁會、海巡署討論，以確保疏浚範圍符合需求，目前相關的疏浚工作船隻皆已入港就位。

竹市府代辦漁業署疏浚2年辦理1次，相較於以往總經費約3000萬元，今年市府特別爭取提高辦理經費至4000萬元，相較於往年疏浚約17萬立方，今年預算可增加到共約22萬立方；而挖浚的淤沙將依照新竹市二級海岸防護計畫及海岸監測防護計畫，將淤沙海運至港南侵蝕區進行砂源補充，以減緩海岸線侵蝕現象。

竹市府產發處說明，本次工程除了進行港內的航道、外泊地淤沙疏浚外，也將陸域積砂一併清除，同時於北堤外積砂區施作防風定砂竹籬。另外市府亦與台積電合作於新竹漁港種植超過3萬5000株固砂植物，清砂加上植樹雙軌並行，希望能減緩港內淤沙的速度。

產發處說明，本次工程為加速疏浚速度，以2艘工作船分別進行機械式浚挖及抽沙浚挖，其中以抽沙方式辦理可降低疏浚作業過程對漁船的阻礙，本次預計疏浚量可達22萬立方，施工過程中亦將請廠商保留足夠航道空間供漁船進出通行。