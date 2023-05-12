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西湖鄉提案鄰長補助250 她沮喪未通過、他覺難聽沒溫度

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉民代表會周三開議，針對每月增加鄰長為民服務費250元，提案進行表決後未過關，今天代表會安排下鄉行程並沒開會。記者吳傑沐／攝影
西湖鄉民代表會周三開議，針對每月增加鄰長為民服務費250元，提案進行表決後未過關，今天代表會安排下鄉行程並沒開會。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣西湖鄉22屆第一次定期會周三開議，代表古秋雲提案為體恤鄰長辛勞，每月增加鄰長為民服務費250元，但因無共識，甚至有代表認為「太少」，會中表決，6席代表有4票否決，僅2票贊成未通過；提案代表古秋雲昨發文「覺得非常遺憾不可思議」，還以表情包「覺得沮喪」表達心情。

否決此案的副主席吳峻毅不滿說，該提案事前未溝通，鄉公所財源哪裡來都不知道，而且「二百五」聽起來不順耳，溫度也不夠，將建請公所積極尋求財源，下會期再提案從明年起，編列增加鄰長補助至每月1000元。

針對調升鄰長津貼議題，古秋雲與吳峻毅都在臉書「愛西湖鄉大小事」發文，兩人是前後任副主席，隔空交火，也引發鄉親關注，紛紛留言「請鄰長吃兩個好吃的便當很過分嗎？」「可能是覺得250太少而反對吧！」「新北市每位鄰長每月1500元，衝鋒跑腿為鄰護民的鄰長，真的很辛苦，號稱環保之鄉的西湖鄉，確實有必要給108位鄰長加油鼓勵。」「最直接的方法是直接去幫公所找錢才能解套」。

鄉長高阿賜表示，目前鄉內鄰長福利每年有中央補助3000元旅遊金，縣府補助每月250元津貼，公所自有財源補助每月報費。他說，要再提高補助金額必須視財源而定，要再檢討；尤其今年起社會福利政策有國中小營養午餐免費，生育津貼1萬6000元，鄉民意外保險今年再增列100萬元，錢真的不夠用。

提案代表古秋雲昨在臉書發文「覺得非常遺憾不可思議」，還以表情包「覺得沮喪」表達心情。圖／吳傑沐翻攝
提案代表古秋雲昨在臉書發文「覺得非常遺憾不可思議」，還以表情包「覺得沮喪」表達心情。圖／吳傑沐翻攝
副主席吳峻毅也在臉書發文強調，他贊成加碼補助，但前提是公所要有財源；將建請公所積極尋求財源，下會期再提案從明年起，編列增加補助至每月1000元。圖／吳傑沐翻攝
副主席吳峻毅也在臉書發文強調，他贊成加碼補助，但前提是公所要有財源；將建請公所積極尋求財源，下會期再提案從明年起，編列增加補助至每月1000元。圖／吳傑沐翻攝

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