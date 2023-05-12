竹市長和宮慶媽祖生 慨捐4輛消防警備車總價451萬元

今年5月12日（農曆3月23日）是媽祖壽辰，是俗稱的「媽祖生」。新竹市長和宮趁今天好日子，捐出總價值超過451萬元的消防警備車共4輛捐贈給竹市府消防局，市長高虹安代表市府受贈，強調會善用受贈的消防警備車，時時守護市民的安全。

新竹市長和宮外媽祖香火鼎盛是地方重要文化與信仰中心，廟方主委楊金土及委員為實現媽祖慈悲濟世的精神，在請示媽祖同意後，決定添購安全性完備的消防警備車4輛捐贈給消防局；高虹安代表回贈感謝狀及消防警備車紀念模型，感謝廟方慈悲善舉。

「在媽祖娘娘生日的日子，見證美好的時刻」高虹安說，今天是農曆3月23日媽祖生，長和宮楊主委選擇以捐贈消防警備車方式祝壽媽祖娘娘生日，相當有意義。她感謝長和宮對市政工作的支持並持續挹注救災資源，不僅提供市民更好的救災品質，也提供消防同仁更安全的保障，市府會持續加強救災訓練及宣導工作。

高虹安指出，為體恤消防弟兄的辛勞及維護權益，她上任後率先同意竹市消防人員超勤加班費自1萬7000元提升至最高1萬9000元。此外，也將消防同仁的員額逐步補齊，預計補充至380人，同時在設備方面也將投入4.6億元經費，讓同仁擁有最好的設備。

長和宮主委楊金土說，長和宮長期推動公益及文化歷史，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，只要社會需要，長和宮都會全力支持，感謝消防同仁冒著生命危險保護市民財產跟生命，未來若有設備、器材需求，長和宮都會繼續支持。