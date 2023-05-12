桃園接連傳虐兒…議員促建置監管雲 張善政允今年籌經費做

桃園市議員黃瓊慧今天上午在議會市政總質詢時指出，張善政市長團隊上任後，發生多件虐童虐嬰案，而且都是家長一開始都循正常管道向市府反映，卻未被妥善處理，最後才找議員，已經到了箭拔弩張怒氣爆發的程度。

黃瓊慧和王珮毓指出，虐童虐嬰案發生時，都有家長調閱監視畫面被準公托刁難甚至不提供的情形，市政府應該要比照新北、台中、台南和台北市的「公托監管雲」，建置雲端回傳儲存系統，讓市府同時有各幼托的監控資料，每一家的幼托機構監視器畫面都可以透過雲端儲存，不只方便稽查時能快速調閱，也可以讓家長放心，同時讓經營者能有所警惕。

社會局長陳寶民答詢時說明，已經請兩家科技公司評估建置雲端回傳儲存系統規畫，預訂明年編預算執行，新北等直轄市的儲存系統以公托為主，桃園會評估納入準公托的可行性。

不過王珮毓認為如果要等到明年才建制，等於有半年的空窗期，今年3、4、5月先後發生校園霸凌、準公托教保員拖地式拖幼童、護理師在病房涉虐嬰，她最近又接到13位家長連署陳情，指考評甲等的幼托中心有疑似管理、環境問題，社會局前往了解就查出5件缺失，家長抱怨當初就是相信評鑑甲等才把孩子送到學費比較貴的托育中心，沒想到會有這麼多問題，也對評鑑沒信心，顯然市府建置雲端儲存的工作不能等到明年。

張善政強調支持建制雲端儲存系統，稍早的答詢承諾明年「會盡快做」，聽完王珮毓質詢和要求今年就要做以後，表示會籌措財源，設法今年就發包建置。黃崇真強調，市府也要徹底改善幼托制度面，包括調高薪資。

桃園公立幼托和準公托合計超過160所，黃瓊慧要求市府社會、教育局不能只等事情發生才處理，甚至出現她要開記者會揭露虐童案前，涉案的非營利幼兒園才解聘教保員的情形。公務員要再接受更完整的訓練，妥為處理受虐案，按照標準作業進行，這比忙著籌備成立婦幼局有意義。張善政表示確實應該在受理時，第一關就要妥善處理，無論社會局、教育局或警方受理案件時，絕不能有大事化小的心態。