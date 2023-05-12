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航空城公司防酬庸 藍綠各說各話

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園航空城公司虧損多年，多名議員呼籲廢除，市長張善政昨天強調會重新定位。本報資料照片
桃園航空城公司虧損多年，多名議員呼籲廢除，市長張善政昨天強調會重新定位。本報資料照片

桃園航空城公司成立10年來虧損累計1億8000萬元，儘管近2年開始有盈餘，但仍引發民代質疑恐是曇花一現，呼籲市長拒絕酬庸、廢除公司。市長張善政昨說，上任後重新思考航空城公司定位，招商工作已回歸經發局處理，航空城公司則負責後續服務和管理責任，相信會慢慢回到正軌。

「航空城公司無實質效益，一直虧錢。」國民黨議員林政賢昨天在議會總質詢，直言航空城公司過往常是前朝酬庸的集聚地，他要求市長張善政絕不會再以派系利益來酬庸人事；並建議應廢除航空城公司，相關業務應回歸相關局處及工策會，展現魄力改革的思維，才是城市進步的動力。

國民黨議員凌濤也批評，航空城公司過去充滿酬庸，人民血汗錢花在酬庸、綁樁、作秀，卻罔顧桃園逐年攀升的債務，市府必須全盤檢討相關人事，以專業知識作為唯一標準，才能革除惡劣風氣。

民進黨議員許家睿表示，航空城公司業務主要是協助航空城產專區招商，以及亞洲矽谷創新研發中心規畫與開發，皆為前市長鄭文燦任內重要的兩支箭，目前亞洲矽谷創新研發中心已經規畫出服務中心棟、研發中心棟、大數據中心、國際廠商進駐空間等，這些都是航空城公司協助推動的成果。

張善政說，過去航空城公司定位不清，航空城計畫招商的9塊地有7塊地，實際都由經發局招標，因此剩餘2塊地在他上任後，已回歸經發局負責。

張善政也說明，航空城土地區塊得標廠商陸續進駐，航空城公司定位應為負責後續服務與管理責任，新任總經理洪秀寬已跟進駐廠商接觸、傾聽需求，相信從新的定位出發，會慢慢回到正軌。

航空城 張善政 議員

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