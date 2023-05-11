快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

桃園5月15、16日將大停水 新屋可飲用取水點一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園新屋飲用取水處共6處，不可飲用的取水井及取水處則有29處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除新屋清華、新生、新屋及頭洲里將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時，其餘19里自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

其中新屋6個可飲用水取水點，分別為頭洲活動中心、啟文國民小學、新屋區婦幼館、新屋區農會本會、下田市民活動中心極大波市民活動中心。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444&z=11

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園新屋飲用取水處共6處。圖／翻攝自台水二區處網站
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園新屋飲用取水處共6處。圖／翻攝自台水二區處網站

停水 桃園

延伸閱讀

桃園5月15、16日將大停水 楊梅可取水點一次看

全桃園下周將大停水39小時 374個臨時供水站地點曝光

桃園15、16日41.3萬戶大停水39小時 關鍵竟是這個原因

注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

相關新聞

桃園5月15、16日將大停水 新屋可飲用取水點一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園新屋飲用取水處共6處，不可飲...

龍潭軍機噪音改補助地方方式 民代：現金更貼近民意

桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部軍機噪音長年影響周遭鄰里，過去國防部採取補助防噪音的各項設備，不過今年2月經過龍潭各里長和國防...

桃竹竹苗通勤月票方案出爐 機捷、YouBike都納入

桃園市與新竹縣市、苗栗縣規畫「桃竹竹苗生活圈」月票，桃園市府今天表示，相關計畫已將機捷和YouBike納入，預計5月底前...

台灣好行觀霧線周五起可網路預約 早午加開各一班

遊訪觀霧不必再舟車勞頓！新竹縣政府從去年起8月起，推動台灣好行觀霧線巴士，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，獲得好評，縣府指...

促銷鳳梨 竹南鎮農會舉辦「鳳梨推推推」教做醬鳳梨

苗栗縣竹南鎮農會推廣食農教育，結合當季盛產鳳梨，今天上午在農會推廣教育大樓舉辦「食農教育-鳳梨推推推」DIY活動，帶領學...

桃園5月15、16日將大停水 平鎮可飲用水取水點一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園平鎮飲用取水處共11處，不可飲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦