桃園5月15、16日將大停水 新屋可飲用取水點一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園新屋飲用取水處共6處，不可飲用的取水井及取水處則有29處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除新屋清華、新生、新屋及頭洲里將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時，其餘19里自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

其中新屋6個可飲用水取水點，分別為頭洲活動中心、啟文國民小學、新屋區婦幼館、新屋區農會本會、下田市民活動中心極大波市民活動中心。