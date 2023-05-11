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龍潭軍機噪音改補助地方方式 民代：現金更貼近民意

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
陸軍航空601旅今日召開2024年航噪補償金發放作業說明會。圖／呂玉玲提供
陸軍航空601旅今日召開2024年航噪補償金發放作業說明會。圖／呂玉玲提供

桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部軍機噪音長年影響周遭鄰里，過去國防部採取補助防噪音的各項設備，不過今年2月經過龍潭各里長和國防部討論，改採分3級方式發放現金，經國防部、桃園市政府的協調後，明年起停止第1輪補償，改發放現金。

陸軍航空601旅今日召開2024年航噪補償金發放作業說明會，國民黨立委呂玉玲表示，601旅駐軍桃園龍潭，肩負北台灣地區的戰備任務，但周遭民眾長期受到航空噪音干擾，因此要求國防部改採現金發放的方式，優化整體補償措施。

呂玉玲說，現行的噪音補償辦法，是補助周邊住戶裝設防噪音的各項設備，如防音門窗、空調設備、吸音窗簾等，但為了讓噪音補償計畫能更符合在地民眾需求和維護鄉親權益，今年2月就曾與國防部召開龍潭機場噪音補助調整研討會，當時就邀集龍潭機場噪音管制區的49里里長全部都同意改採現金發放，並送交連署書至市府。

軍方表示，經過與國防部、市府的協調後，從2024年起停止第一輪的補償，改以發放補償金給設籍在管制區的每位鄉親，每人每年補償基準，依據管制區分級，可分為第3級600元、第2級500元、第1級450元。

市議員徐玉樹說，原補助設備方式有限制項目及1萬元上限，且周遭鄰里基本上都已申請完成，現改成發放現金方式能更貼近民意，也希望軍方能再簡化相關申請作業流程，更便民。

呂玉玲表示，601旅是結合航空及特戰兵力，但周遭鄉親長期必須承受國軍演訓所帶來的噪音，感謝國防部順應民意，將補償方式改為現金發放，也希望國防部後續辦理能夠從善如流，以完善整體的噪音補償作業。

噪音 國防部 呂玉玲

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