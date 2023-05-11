促銷鳳梨 竹南鎮農會舉辦「鳳梨推推推」教做醬鳳梨

苗栗縣竹南鎮農會推廣食農教育，結合當季盛產鳳梨，今天上午在農會推廣教育大樓舉辦「食農教育-鳳梨推推推」DIY活動，帶領學員製作「醬鳳梨」，響應食農教育並促銷鳳梨。

台灣的氣候和環境很適合種鳳梨，目前正值鳳梨盛產期，不僅新鮮，香甜又多汁。竹南鎮農會總幹事蔡信芬表示，鳳梨甜又好吃，纖維酵素高對人體有益，而今面臨鳳梨產銷過量，農委會及苗栗縣農會等單位結合農會體系幫忙協助鳳梨行銷，因此今天以鳳梨推推推DIY醬鳳梨體驗，教導學員們認識鳳梨，製作醬鳳梨未來可加在料理之中，發展更多食譜佳餚，社區小舖也有販售鳳梨，歡迎鄉親多多選購。

副縣長鄧桂菊也到場關心行銷活動，希望學員們學會後，料理出更豐盛的佳餚，同時也期待鄉親多採購，幫助農民也吃得健康。

現場農會指導老師細心教導學員製作醬鳳梨，展示許多美味料理，包括醬鳳梨燜虱目魚、鳳梨苦瓜雞湯，還有解暑的鳳梨冰茶、甜點鳳梨娘惹糕、鳳梨酥、鳳梨果醬等，推廣當地優質農特產。