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桃園航空城公司廢除「防酬庸」？ 張善政揭營運新方向

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園航空城公司虧損多年，議員呼籲廢除，市長張善政則強調會重新定位。本報資料照片
桃園航空城公司虧損多年，議員呼籲廢除，市長張善政則強調會重新定位。本報資料照片

桃園航空城公司成立10年來虧損累計1億8000萬，儘管近2年開始盈餘，但議員質疑恐是曇花一現，呼籲市長拒絕酬庸、廢除航空城公司，由工策會執行業務。市長張善政表示，他上任後重新思考航空城公司定位，現在招商工作已回歸經發局處理，航空城公司則負責後續服務和管理責任，相信會慢慢回到正軌。

「航空城公司無實質效益，一直虧錢。」國民黨議員林政賢今天在議會總質詢表示，航空城公司過往常是前朝酬庸的集聚地，像是總統府秘書長林佳龍的子弟兵王義川、行政院副院長鄭文燦的好友黃適卓都擔任過董事長。

林政賢說，航空城公司董事長仍由副市長王明鉅暫代，要求市長張善政決不會以派系利益來酬庸人事；他也建議應廢除航空城公司，往後相關業務應回歸相關局處及工策會身上，市府要有魄力改革與剷除酬庸養椿腳的思維，才是城市進步的動力。

國民黨議員凌濤也說，航空城公司充滿酬庸，可以看出前市府的酬庸、作秀思維，將人民的血汗錢花在酬庸、綁樁、作秀，卻罔顧桃園逐年攀升的債務，市府必須全盤檢討相關人事，以專業知識作為唯一標準，才能革除惡劣風氣。

民進黨議員許家睿則表示，航空城公司業務主要是協助航空城產專區招商，及亞洲矽谷創新研發中心規畫與開發，上述計畫都是前市長鄭文燦時代重要的兩支箭，目前亞洲矽谷創新研發中心已經規畫出服務中心棟、研發中心棟、大數據中心、國際廠商進駐空間等，這些都是航空城公司協助推動的成果，可見航空城公司的重要性。

張善政表示，過去航空城公司定位不清，鄭文燦任內將航空城招商責任從經發局移到航空城公司，但實際上航空城計畫招商的9塊地有7塊地都由經發局負責招標，因此剩餘的2塊地在他上任後已決定回歸由經發局負責。

張善政說，航空城土地區塊得標廠商現在陸續進駐，航空城公司應負責後續的服務和管理的責任，長久而言才是較合適的定位，新任總經理洪秀寬也跟進駐廠商持續接觸，了解對方的需求，相信從新的定位出發，可以慢慢回到正軌。

航空城 張善政

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