桃竹竹苗4種月票 最低288元搭到飽

桃竹竹苗大眾運輸月票專案經4縣市初步討論，竹市府昨公布4種月票方案，分別為「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元、「桃竹竹」799元及「桃竹竹苗」1200元，預計5月底前提送申請計畫。

行政院今年推出公共運輸月票補助方案，桃竹竹苗4縣市政府組成籌備小組連月討論，規畫出4種月票方案，提供境內台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等交通工具「搭到飽」。

竹市府交通處長倪茂榮表示，預計5月底前提送申請計畫，爭取中央5億元補助；目前技術面及營運規則刻正與票卡公司、運輸業者積極討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路。

在竹市工作的陳小姐說，每天從竹北騎YouBike轉搭火車到新竹車站，再騎YouBike到公司，每月交通費1440元，以後買「竹竹288」月票可省1152元，現在物價高漲，能大幅減輕負擔，非常感謝。

市長高虹安說，照顧市民、減輕生活負擔是政府的責任，感謝4縣市攜手合作，未來將確實減輕民眾的交通負擔，期盼鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸，進而紓解園區交通。