15日起39小時 桃竹停水逾41萬戶

台水公司第二區管理處執行桃園市三坑抽水站等五合一工程，包括桃園市龜山區除外的12區、新竹縣湖口和新豐鄉，15日深夜0點至隔日下午3點將停水39小時，影響地區包括桃市39萬戶、竹縣2.3萬戶，共約41.3萬戶。

桃市府經發局長張誠昨在市政會議提出大停水因應報告表示，停水期間將開放234處非飲用水供水站及區公所管理水井32口，供民眾就近取水，各公所5月12日完成供水站設置，消防局5月14日完成注水，台水公司將設置70處飲用水供水站及調派13輛水車，因應民眾飲用水需求。

張誠說，開放時間皆為15日上午8點至晚上9點，16日上午8點至下午4點；停水期間將成立應變中心，確保供水站及水井正常運作，掌握台水公司進度並如期完成復水。

這次停水涵蓋桃市12行政區304里，停水18小時4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時最多有28.1萬戶、39小時5.6萬戶。桃園市長張善政指出，各局處要如臨大敵，戰戰兢兢做好各項準備工作隨時掌握情況，提醒民眾務必提前儲水。

水公司強調，包含三坑抽水站一期原水管修復改接工程、三坑抽水二期原水管彈性座封閘閥維修工程、龍潭場高壓保護電驛更換工程、淨水場與加壓站等高低壓電氣設備檢驗，及大溪區河西供水系統持壓閥增設工程，5項計畫同步施工，盼將民生衝擊與不便降至最低。