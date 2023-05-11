北桃園國道客運 遭怨「搭車地獄」

國道客運9005、9023是北桃園通勤台北的重要路線，上午尖峰時間班班客滿，民眾抱怨排隊過久，宛如「搭車地獄」；聯營業者桃園客運表示，正討論調度車輛支援不足部分，市府交通局強調，客運司機員人力不足，將持續督導。

9005桃園至內湖路線由桃園客運與三重客運聯營，9023為桃客與台北客運聯營，行使桃園至台北圓山轉運站，2線都是往返桃園、台北熱門路線。桃園市議員黃瓊慧表示，每天都收到民眾陳情「上不了車」，市府應協調處理。

賴姓市民說，上午尖峰時間往台北幾乎班班客滿，上車要靠運氣，「每天都祈求」，幸運的話30分鐘以內搭得了車，否則要等1小時以上。

張姓民眾表示，有時6時30分出門，8時30分才到公司，真的傻眼。也有民眾抱怨天天苦等，根本是「搭車地獄」。

桃園客運表示，2線公車尖峰時刻已把班次加到100%仍無法載完乘客，目前已和三重、台北客運討論如何調度支援，不過，回來班次幾乎都是空車，造成虧損，已向交通部爭取補助，方便招募第3家客運一起營運。

市府交通局昨轉述公路總局回覆，問題出在司機員人力不足，開放第3家業者營運也未果；交通局表示，目前僅能督導業者適度加開班次，縮短候車時間。

不僅司機不足問題難解，桃客司機昨也和桃園市產業總工會到市府前抗議，批評桃客剝削司機，甚至要求代墊油錢，難怪離職率居高不下。

桃客司機李浤茂表示，桃客近日公告，加油站儲放款項快要不足，若餘額不足時由司機墊付油錢，「根本習慣性欺負基層司機」。

桃產總顧問吳嘉浤說，桃客長期壓榨司機，這幾年是罰款大戶，基層司機總面臨高工時、管理制度混亂，難怪離職率居高不下、人力不足。

桃客否認要求司機代墊，強調中油在車輛加油前會先確認車隊油卡餘額，若真的不夠付，公司也備有現金，可馬上送款；嚴重缺工是普遍問題，桃客遵守相關法令，有缺失也配合改正。

市府表示，交通局會持續補助司機訓練費用、就業獎金、薪資補貼等相關政策，協助業者招募、留才，交通局和勞動局也會了解桃客是否有超時情形。