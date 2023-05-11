聽新聞
test
0:00 / 0:00

北桃園國道客運 遭怨「搭車地獄」

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園報導
國道客運9005、9023路線尖峰客滿，民眾反映排隊許久也上不了車。圖／黃瓊慧辦公室提供
國道客運9005、9023路線尖峰客滿，民眾反映排隊許久也上不了車。圖／黃瓊慧辦公室提供

國道客運9005、9023是北桃園通勤台北的重要路線，上午尖峰時間班班客滿，民眾抱怨排隊過久，宛如「搭車地獄」；聯營業者桃園客運表示，正討論調度車輛支援不足部分，市府交通局強調，客運司機員人力不足，將持續督導。

9005桃園至內湖路線由桃園客運與三重客運聯營，9023為桃客與台北客運聯營，行使桃園至台北圓山轉運站，2線都是往返桃園、台北熱門路線。桃園市議員黃瓊慧表示，每天都收到民眾陳情「上不了車」，市府應協調處理。

賴姓市民說，上午尖峰時間往台北幾乎班班客滿，上車要靠運氣，「每天都祈求」，幸運的話30分鐘以內搭得了車，否則要等1小時以上。

張姓民眾表示，有時6時30分出門，8時30分才到公司，真的傻眼。也有民眾抱怨天天苦等，根本是「搭車地獄」。

桃園客運表示，2線公車尖峰時刻已把班次加到100%仍無法載完乘客，目前已和三重、台北客運討論如何調度支援，不過，回來班次幾乎都是空車，造成虧損，已向交通部爭取補助，方便招募第3家客運一起營運。

市府交通局昨轉述公路總局回覆，問題出在司機員人力不足，開放第3家業者營運也未果；交通局表示，目前僅能督導業者適度加開班次，縮短候車時間。

不僅司機不足問題難解，桃客司機昨也和桃園市產業總工會到市府前抗議，批評桃客剝削司機，甚至要求代墊油錢，難怪離職率居高不下。

桃客司機李浤茂表示，桃客近日公告，加油站儲放款項快要不足，若餘額不足時由司機墊付油錢，「根本習慣性欺負基層司機」。

桃產總顧問吳嘉浤說，桃客長期壓榨司機，這幾年是罰款大戶，基層司機總面臨高工時、管理制度混亂，難怪離職率居高不下、人力不足。

桃客否認要求司機代墊，強調中油在車輛加油前會先確認車隊油卡餘額，若真的不夠付，公司也備有現金，可馬上送款；嚴重缺工是普遍問題，桃客遵守相關法令，有缺失也配合改正。

市府表示，交通局會持續補助司機訓練費用、就業獎金、薪資補貼等相關政策，協助業者招募、留才，交通局和勞動局也會了解桃客是否有超時情形。

桃園 離職 國道客運

延伸閱讀

迎盛夏奔海島度假 台灣虎航首航普吉島航線

破行人地獄 高市行人專用號誌及科技執法提升路口安全

直飛海島度假天堂 台灣虎航今首航桃園-普吉島航線

直飛海島度假天堂！台灣虎航今首航桃園-普吉島航線

相關新聞

下通牒！竹縣府限豐邑10天內交搶險計畫監控數據 否將暫發全數建照

新竹縣政府針對豐采520施工造成莊敬六街坍塌事件，今天下午緊急舉行專案小組會議，會中要求豐邑10天內提出緊急搶險計畫，且...

六福村改善狒狒區 專家複勘：符合要求

農委會林務局等專家昨天上午複勘六福村狒狒區改善情況，判定大致已符合改善要求，建議再增設2處不固定餵食點、增加遮陽設施和2...

15日起39小時 桃竹停水逾41萬戶

台水公司第二區管理處執行桃園市三坑抽水站等五合一工程，包括桃園市龜山區除外的12區、新竹縣湖口和新豐鄉，15日深夜0點至...

北桃園國道客運 遭怨「搭車地獄」

國道客運9005、9023是北桃園通勤台北的重要路線，上午尖峰時間班班客滿，民眾抱怨排隊過久，宛如「搭車地獄」；聯營業者...

桃竹竹苗4種月票 最低288元搭到飽

桃竹竹苗大眾運輸月票專案經4縣市初步討論，竹市府昨公布4種月票方案，分別為「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元、「桃...

天坑事件 竹縣府限豐邑10天提搶險計畫

豐采520建案施工不當疑釀竹北市莊敬六街路面崩塌，時代力量立委邱顯智、王婉諭昨與受災社區管委會向監察院陳情，要求調查工安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦