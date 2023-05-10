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造橋南瓜季520日盛大登場 200公尺長南瓜隧道首度亮相

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
長達200公尺的南瓜隧道，是遊客打卡熱點，縣長鍾東錦今天代言活動，也陪同小朋友大手拉小走進隧道巡禮。圖／縣府提供
長達200公尺的南瓜隧道，是遊客打卡熱點，縣長鍾東錦今天代言活動，也陪同小朋友大手拉小走進隧道巡禮。圖／縣府提供

苗栗縣造橋鄉南瓜季創新產業文化系列活動預定520日盛大登場，長達200公尺的南瓜隧道，是遊客打卡熱點；縣長鍾東錦今天陪同小朋友大手拉小走進隧道巡禮，他並大展廚藝炒出南瓜炒米粉，為這項農特產和美食代言，也邀請全國遊客體驗綠蔭消暑的隧道及品嘗風味美食。

造橋鄉公所與農會今天在牛奶故鄉舉辦行銷活動，青翠亮麗的南瓜隧道首度亮相，琳瑯滿目的西洋南瓜及傳統南瓜品種，令人目不暇給。

因疫情停辦2年的造橋南瓜季活動，在疫情解封後擴大辦理，鄉長徐連斌與農會理事長陳裕福及總幹事彭森華，連袂介紹今年活動內容及主力推廣的南瓜品種和料理。而今年的南瓜隧道，邀請南瓜王子徐滄浩並搭配2名專責人力管理，裡面各品種南瓜都結果纍纍，美得而壯觀，可說未演先轟動，早已吸引不少遊客搶先拍照打卡。

徐連斌說，2023苗栗造橋南瓜季創新產業文化推廣活動，以本月的20、21及27、28兩個周休二日為主，農會已安排專車在台鐵豐富站，以及台13甲線苗翔牧場入口附近接駁遊客；今年推廣的南瓜品種有別於往年，南瓜料理也推陳出新，要讓外界了解它不只能清蒸，也可以涼拌或焗烤等方式料理。

活動期間除了推廣西洋南瓜品種，有東昇、瑞福、李白及一品等4種食用南瓜，另有傳統南瓜包括阿成、金Q、牛奶南瓜等果色及大小豐富多變的品種，耐貯放且兼具觀賞價值。其中，觀賞南瓜有千奇百怪的小型玩具南瓜，也大型重達數百斤的大南瓜，這些都大幅增添農村栽培作物的生活樂趣，也成為活動的最佳宣傳。

鍾東錦表示，縣府為南瓜季活動挹注不少經費，包括改善會場周邊環境等，而這項活動舉辦期程比較久，經濟效益也相對來得比較大，活動帶動美食經濟，這項投資值回票價，未來會繼續支持這項活動與地方建設。

除了食用南瓜外，觀賞南瓜也千奇百怪，這些都大幅增添農村栽培作物的生活樂趣，也成為活動的最佳宣傳。圖／縣府提供
除了食用南瓜外，觀賞南瓜也千奇百怪，這些都大幅增添農村栽培作物的生活樂趣，也成為活動的最佳宣傳。圖／縣府提供

美食 農會 鍾東錦 苗栗縣

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