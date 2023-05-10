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左轉道標線挨批迫車輛蛇行 苗栗頭份中興路將取消5處左轉道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市中興路3月間完成路面重鋪工程並以標線增設左轉車道，不料引發民眾反彈，抱怨行車得能蛇行，市公所近期將取消5處路增設的左轉道。圖／頭份市公所提供
頭份市中興路3月間完成路面重鋪工程並以標線增設左轉車道，不料引發民眾反彈，抱怨行車得能蛇行，市公所近期將取消5處路增設的左轉道。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市中興路3月間完成道路重鋪工程，同時在多處路口增設左轉車道，但受限道路寬度等條件，路面標線挨批「扭來扭去」，駕車有如要蛇行，引發許多民眾反彈。頭份市公所表示，中興路增設左轉道是配合中央推行的交通政策，目前試行後，多數人抱怨不合宜，市公所將改善並取消5處路口的左轉道。

頭份市中興路從運動公園到竹南科學園區長約3.9公里，道路打通、新闢後，車流不斷增加，也是市民通往竹南科學園的重要捷徑，但年初中興路進行路面改善工程，不料重鋪柏油後，一些路口增設左轉車道，路口車道標線重畫，但遭致民眾反彈，抱怨依標線行駛有如蛇行，如果不順標線行駛，直行車得不斷變換方向燈，接罰單人數還因此倍增。

頭份市長羅雪珠針對此事在臉書向市民宣布，市公所近期將改善這些不合適的標線，保障鄉親通行順暢。她表示，中興路增設左轉道是配合中央推行的交通政策，希望改善市區交通，減少路口左轉車輛干擾直行車流的問題。但新標線試行一段時間，大多數反映不合時宜，駕車猶如蛇行，來不及反應可能造成危險，感謝鄉親持續提供寶貴意見和建議，已責成市公所團隊改善。

市公所表示，中興路增設左轉車道，但路寬、分隔島面積等條件都不如中央路，在不縮減分隔島且必須保留路邊停車格的限制下，以標線漸變增設左轉車道，但民眾接受度偏低，市公所決定重新調整，將取消5處路口增設的左轉道，至於中央、信東及建國路口在道路重鋪前已配置左轉車道，分隔島也已縮減，因此仍將保留。中興路左轉道取消重畫路面標線，如不受天候、雨勢影響，5月底即可完成。

車道 苗栗縣

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