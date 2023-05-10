粉紅超跑要來嘉市遶境史上頭一次！擲筊請示白沙屯媽祖國慶連假起駕
嘉義市長黃敏惠去年12月31日受嘉市大福興宮邀請，前往白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請媽祖來嘉遶境賜福，請示白沙屯媽祖同意，定10月7、8日國慶連假來嘉遶境祈福。
上午白沙屯拱天宮主委洪文華等廟方代表由大福興宮主委曾東本等人陪同，到嘉市府拜會商討交管、駐駕路線等事宜，黃敏惠感謝大福興宮邀請及白沙屯拱天宮促成，歡迎國慶連假，全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！
黃敏惠說，今年諸羅建城320周年，在特別時刻白沙屯媽祖將首次來嘉賜福，令人興奮感動，感謝大福興宮邀請、更感謝白沙屯拱天宮洪文華主委帶團隊來討論細節、勘查路線，希望事前詳細規畫，為嘉市帶來宗教觀光人潮，市府將協助交通管制，讓活動圓滿完成。
黃敏惠籲請信徒來嘉遶境時，為避免塞車，可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位皆有整合，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證免費搭乘紅、黃，綠三線市區電動公車。
洪文華感謝市長和大福興宮促成白沙屯媽祖來嘉遶境，希望遶境圓滿完成，帶給信徒闔家平安、祈求風調雨順、國泰民安。雙方互贈紀念品，市府送嘉市木都意象媽祖雷雕1座、另與會貴賓每人一份瓦煎燒餅禮盒；白沙屯廟方回贈黃敏惠粉紅超跑神轎、紀念酒等紀念品留念。為拜會畫下完美句點。
民政處說，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年徒步400公里往返雲林北港朝天宮進香，有逾百年歷史，被列為「國家重要無形文化活動資產」。最大特色是沒固定期程和路線，全依媽祖旨意而行，沿途充滿挑戰與驚奇，每年南下北港進香有近10萬「香燈腳」隨香，媽祖神轎被稱為「粉紅超跑」，顯示媽祖信仰無遠弗屆。
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