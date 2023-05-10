桃園A7人口大增 全台最美水資中心投1.7億擴建提升汙水日處理量

桃園機場捷運A7站地區人口快速增長，為提升汙水處理量，龜山文青水園水資源回收中心啟動第二期擴建工程，統包工程上月已決標，總經費1.7億元，目前正在設計中，設計核定後就可開工，預計開工後300日內完工，汙水日處理量可從4000噸提升至9000噸。

文青水園水資源回收中心號稱是全台最美的水資中心，啟用後成為周邊鄰里飯後休憩散步的地點，不但是全台首座擁有咖啡廳的汙水處理廠，還是全台第一個在汙水處理廠裡舉行沉浸式科學展覽的水資中心。

水務局表示，因應桃園機場捷運A7站地區人口快速增長，為提升汙水處理量，市府啟動文青水園水資源回收中心第二期擴建工程，採用統包工程方式已於4月決標，經費預估1億7000萬元，目前統包廠商正在設計階段，設計核定後可辦理開工；完工後可將處理完後的汙水送至再生水廠，提供華亞科技園區穩定工業用水 。

水務局指出，完成後汙水處理量，從原本每日可處理4000噸，提升至每日9000噸，服務更多民眾家庭，避免家庭生活汙水直接排入河川，提升桃園生活環境、減少河川負擔，完工後可將處理完後的汙水送至再生水廠，提供華亞科技園區穩定的工業用水。