桃竹竹苗公共運輸4種月票出爐 最低月繳288元搭到飽
桃竹竹苗大眾運輸月票專案經4縣市初步討論，新竹市政府今天公布4種月票方案，分別為「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元、「桃竹竹」799元及「桃竹竹苗」1200元，預計5月底前提送申請計畫。其中，竹竹每月只要288元，就可爽搭台鐵、公車、客運與騎乘YOUBIKE，替通勤族省下不少荷包。
行政院今年推出「公共運輸月票補助方案」，新竹市政府因應生活圈特性今年3月與桃園市、新竹縣及苗栗縣組成「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，連月來籌備討論後，今天公布依據民眾不同的通勤區域，共規畫出4種月票方案，讓民眾自由選擇。
分別為「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元、「桃竹竹」799元及「桃竹竹苗」1200元，提供桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等交通工具，目標鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸，進而紓解園區交通。
竹市府交通處長倪茂榮表示，桃竹竹苗4縣市3月已凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，預計5月底前提送申請計畫，爭取中央5億元補助；目前技術面及營運規則刻正與票卡公司、運輸業者積極討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路。
倪茂榮進一步說明，未來載桃竹竹苗生活圈通勤、通學民眾可在範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，大幅減輕民眾乘車負擔，也期望逐步恢復疫情前流失的公共運輸旅次。
1名在新竹市工作的陳小姐說，自己每天從竹北騎YouBike，再轉搭火車到新竹車站，然後騎YouBike到公司，每月交通費1440元，以後買「竹竹288」月票，就可一口氣省下1152元，在物價高漲的環境下，真正大幅減輕生活負擔，非常感謝市府的努力。
市長高虹安說，照顧市民、減輕生活負擔是政府的責任之一，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後即積極協調鄰近縣市合作爭取補助，感謝4個縣市攜手合作，未來將確實減輕民眾的交通負擔，更期盼藉此鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而紓解園區交通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言