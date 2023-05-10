日本阿波舞團明將在中壢踩街 替代道路這樣走

2023桃園中壢仁海宮198周年媽祖文化祭，將於明天上午車遊繞境，下午4時許於仁海宮再前往銀河廣場，更邀日本東京高圓寺阿波舞百人團一同沿街慶賀，警方表示，民眾務必遵守交管並提前改道。

東京高圓寺阿波舞團睽違4年再度登台，這次搭配仁海宮媽祖文化祭慶典一同演出踩街，讓民眾感受到不同慶典文化。

明上午9時至下午3時30分於中壢市區舉行車遊遶境，下午4時至晚間8時則徒步踩街，路線從仁海宮步行至銀河廣場，邀請有興趣民眾一起加入踩街遊行隊伍表演。

平鎮警分局表示，展演隊伍會經過復旦路二段、育達路二段、乙未保台紀念公園，且鄰近聯新國際醫院及重要幹道，警方會加強周邊交通疏導。

中壢警分局說，仁海宮整隊出發，走延平路等至內壢保安宮，再到忠孝廣場躦轎底，之後到中壢永福宮躦轎底及用餐，再至大潤發中壢店躦轎底，最後再回中壢仁海宮。

中壢警分局表示，下午3至6時管制延平路（環北路至元化路南下雙車道），北上車道將進行車輛調撥；下午4時30分至晚間7時管制元化路（延平路至慈惠三街）；下午4時30分至晚間9時管制元化路（慈惠一街至新生路）；下午4時30分至9時管制六和路（元化路至九和二街）。