苗栗市圖有「貓膩」 彩繪一群萌貓陪伴閱讀

苗栗市公所打造小而美的市立圖書館，100萬元閉館施工改造空間，別具巧思彩繪各種可愛姿態的貓與書本，彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放，備受期待。

市公所爭取教育部補助70萬元，公所配合30萬元，閉館重新改造空間，其中，一、二樓間樓梯間彩繪一群愛讀書的萌貓，此外，兒童閱覽區採大地美學、期刊書報輕美式現代感、青少年漫畫區，寧靜書房及新年度書上架區，則營造放鬆悅讀角落等特色閱讀空間設計。