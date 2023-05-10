苗栗市圖有「貓膩」 彩繪一群萌貓陪伴閱讀
苗栗市公所打造小而美的市立圖書館，100萬元閉館施工改造空間，別具巧思彩繪各種可愛姿態的貓與書本，彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放，備受期待。
市公所爭取教育部補助70萬元，公所配合30萬元，閉館重新改造空間，其中，一、二樓間樓梯間彩繪一群愛讀書的萌貓，此外，兒童閱覽區採大地美學、期刊書報輕美式現代感、青少年漫畫區，寧靜書房及新年度書上架區，則營造放鬆悅讀角落等特色閱讀空間設計。
市公所指出，市圖在南苗人口聚集區，縣府無償撥用大同國小土地，1992年開館，館舍地下一層地上兩層建築物，總面積207坪，館藏約7萬冊，書庫已達飽和，書櫃空間已不敷使用，兒童閱覽區木質地板也凹陷損壞老舊，公所啟動空間改善工程，特別要求融入美學元素，期盼營造「閱讀美學儀式感」，圖書館不再是冷冰冰的建築物。
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