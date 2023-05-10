快訊

淡水外海出現罕見生物！狀似《哈利波特》催狂魔 真實身分揭曉

AI技術快速擴張 科技法專家分析將有這些隱憂

獨／張國煒又有狀況被調查了！民航局若查證屬實 星宇將首次被開罰

苗栗市圖有「貓膩」 彩繪一群萌貓陪伴閱讀

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市立圖書館閉館施工改造空間，彩繪一群萌貓彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放。記者范榮達／攝影
苗栗市立圖書館閉館施工改造空間，彩繪一群萌貓彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放。記者范榮達／攝影

苗栗市公所打造小而美的市立圖書館，100萬元閉館施工改造空間，別具巧思彩繪各種可愛姿態的貓與書本，彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放，備受期待。

市公所爭取教育部補助70萬元，公所配合30萬元，閉館重新改造空間，其中，一、二樓間樓梯間彩繪一群愛讀書的萌貓，此外，兒童閱覽區採大地美學、期刊書報輕美式現代感、青少年漫畫區，寧靜書房及新年度書上架區，則營造放鬆悅讀角落等特色閱讀空間設計。

市公所指出，市圖在南苗人口聚集區，縣府無償撥用大同國小土地，1992年開館，館舍地下一層地上兩層建築物，總面積207坪，館藏約7萬冊，書庫已達飽和，書櫃空間已不敷使用，兒童閱覽區木質地板也凹陷損壞老舊，公所啟動空間改善工程，特別要求融入美學元素，期盼營造「閱讀美學儀式感」，圖書館不再是冷冰冰的建築物。

苗栗市立圖書館閉館施工改造空間，彩繪一群萌貓彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放。記者范榮達／攝影
苗栗市立圖書館閉館施工改造空間，彩繪一群萌貓彷彿陪伴閱讀，館方預定5月19日重新開放。記者范榮達／攝影

圖書館 建築

延伸閱讀

中市億元打造圖書館 議員：利用率低「鑽石級」蚊子館

唱軍歌搖國旗 苗栗市水源里社區活動中心今天有眷村味

阿嬤a胖母親節彩繪蛋糕DIY 鍾東錦帶頭向長輩致意

拆遷18年 苗栗市3眷村席開18桌話當年

相關新聞

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園市政府爭取台積電到龍潭科學園區三期設廠，恐讓龍潭區德龍國小面臨廢校危機，引發地方關注。議員劉熒隆今呼籲市府應提供明確...

苗栗市圖有「貓膩」 彩繪一群萌貓陪伴閱讀

苗栗市公所打造小而美的市立圖書館，100萬元閉館施工改造空間，別具巧思彩繪各種可愛姿態的貓與書本，彷彿陪伴閱讀，館方預定...

520熱門結婚登記日碰周六 竹市府提醒新人提前預約

520諧音象徵「我愛你」，向來是熱門的結婚登記日。今年5月20日逢周六，竹市民政處指出，新人在17日之前預約20日上午辦...

永恆之丘積水 新聯線政團將檢舉

號稱最美納骨塔的新竹市永恆之丘納骨塔5月15日開放選位，驚爆嚴重進水與積水問題，市議會新聯線政團昨批前市長林智堅再次原形...

竹北設置反射鏡、標線 案件塞車

竹北市公所設置反射鏡和標線劃設牛步，累積的案件量飆升，至今上百件仍未消化，竹北市民代表何宜芯、陳秀玲近期接獲不少民眾抱怨...

鍾東錦預告 地方送燒垃圾費調漲

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）1年要虧約1億元，再2年就要呈負值，苗栗縣長鍾東錦昨預告縣府擬調漲焚化廠處理費用，其中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦