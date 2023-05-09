建案鄰近道路下陷 竹市府令建商停工改善

新竹市議員劉康彥今天表示，港北里一處建案正進行打樁作業，鄰近道路出現微幅下陷，居民憂心安全問題。市府表示，已依違反建築法已責令建商停工改善。

劉康彥今天向中央社記者表示，港北里這處建案正進行打樁作業，由於臨路深挖，且只與隔壁鄰房相距一條約2米的小巷道，目前路面出現微幅下陷，馬路和建案基地及鄰房交界更出現多處裂縫。

劉康彥說，居民憂心建案影響鄰近建物穩定性；此外，昨天還有壓破瓦斯管線導致瓦斯漏氣情形，依他了解明天才能修復完畢。希望市府除盡速釐清道路塌陷原因，也要求起造單位執行鄰近道路監測，在監測項目也要能有效判讀地基是否受影響，以保障民眾安全。

對此，新竹市政府指出，接到通知後已連繫承造人及監造人了解路面坍塌原因，也責成承造人、監造建築師及專業技師，對於現場開挖後土質與地下施工工法再次確認，是否符合安全性。

依新竹市政府都市發展處資料，承造人去年12月11日委託監測單位鼎祐工程股份有限公司，於鄰房建築物安裝四處建物傾斜計，在道路加裝10處沉陷觀測點，目前監測數據尚屬安全範圍。為確保民眾安全，也已責成監測單位密集監測。

至於建築工地旁道路塌陷，市府指出，因建商違反建築法，已責令建商立即停工改善，且在7日內對道路坍陷事故提出正式公文、檢測分析報告及改善計畫後才能繼續施工。